MNC Life-Platform Investasi Emas Digital Treasury Siapkan Angpao Rp1 Miliar

JAKARTA - Platform Investasi Emas Digital, Treasury bekerjasama dengan MNC Life menyelenggarakan program Treasury Hunt: Berburu Angpao Emas. Program ini berlangsung sejak 22 Januari-9 Februari 2025 dengan total hadiah yang disiapkan Rp1 miliar.

1. Program Treasury Hunt

Head of Marketing Treasury Stephanie Rengkung menjelaskan, nantinya Treasury menyiapkan QR Code di media sosial maupun iklan yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Tangerang, Depok, Bali, dan Surabaya.

"Total hadianya sendiri kita siapkan Rp1 miliar totalnya, dengan nominal kita mulai dari Rp5.000-Rp10 juta paling besar," kata Stephanie di Trembesi Tower, Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Stephanie menjelaskan, untuk mendapatkan angpao tersebut masyarakat cukup melakukan scan QR Code yang ditemukan di media sosial Treasury ataupun yang ditemukan di 6 kota besar tadi. Jika ditemukan barcode, pengguna akan diarahkan kedalam microstite untuk bermain game, dari bermain game itulah nantinya akan mendapatkan reedem code yang bisa diklaim pada aplikasi Treasury.

"Nah dari situ kita akan tahu nominal berapa yang akan kita dapatkan, kemudian tinggal di klaim untuk unique code nya, dan di klaim di aplikasi kita," tambahnya.