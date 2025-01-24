Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perluas Akses Perlindungan Jiwa dan Investasi, MNC Life Dukung Program Treasury Hunter Berburu Angpao Emas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |11:54 WIB
Perluas Akses Perlindungan Jiwa dan Investasi, MNC Life Dukung Program Treasury Hunter Berburu Angpao Emas
MNC Life bekerjasama dengan platform investasi emas digital, Treasury. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui anak usahanya MNC Life bekerjasama dengan platform investasi emas digital, Treasury dalam menyelenggarakan program Treasury Hunt: Berburu Angpao Emas.
 
Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life, Risye Dilianti menjelaskan, kerja sama dengan platform investasi dalam rangka memperkuat kemitraan untuk mendorong kinerja positif MNC Life. Nantinya pengguna platform Treasury bisa yang mengikuti program berburu emas sekaligus mendapatkan perlindungan asuransi dari MNC Life.

"Kemitraan ini mencerminkan visi kami untuk menyediakan solusi yang relevan dengan kebutuhan gaya hidup modern. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengadopsi teknologi digital, kerja sama dengan Treasury memperluas akses terhadap perlindungan jiwa dan investasi emas yang mudah dan terjangkau," ujarnya di Trembesi Tower, Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Dalam Treasury Hunt, peserta diajak menjelajahi lokasi-lokasi tertentu untuk menemukan angpao emas yang tersembunyi, dengan petunjuk eksklusif yang tersedia di Instagram Treasury. Setiap angpao yang ditemukan akan langsung dikonversi menjadi saldo emas di aplikasi Treasury serta disertai perlindungan asuransi jiwa dari MNC Life. Program ini tidak hanya menjadi sarana investasi, tetapi juga memberikan manfaat finansial yang lengkap dan bernilai lebih.

Head of Marketing Treasury, Stephanie Rengkung menambahkan program ini adalah sebuah inovasi berbasis teknologi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berburu hadiah emas secara digital, cukup menggunakan gawai.

 

Halaman:
1 2
