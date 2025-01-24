Serba Digital, Ini Cara BPR Ikuti Perkembangan Zaman dan Teknologi

, PT Rintis Sejahtera memberikan solusi kepada BPR untuk memenuhi standar sistem pembayaran nasional. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - PT Rintis Sejahtera meluncurkan kolaborasi Jaringan Prima dengan 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kerja sama ini merupakan upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional dengan layanan perbankan yang mudah, aman, dan cepat.

1. Peluang BPR Perluas Jaringan

Wakil Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat, menjelaskan bahwa kolaborasi ini memberikan peluang besar bagi BPR untuk memperluas jaringan dan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan investasi besar.

"Acara hari ini adalah awal kita mengundang BPR untuk bergabung dengan jaringan Prima supaya bisa memperluas jaringan dan infrastruktur mereka tanpa investasi. Jadi mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Rintis supaya bisa dipakai di BPR dan bersaing dengan pangkang yang sudah besar," ujar Suryono pada Kamis (23/1/2025).

2. BPR Penuhi Standar Sistem Pembayaran

Melalui kerja sama ini, PT Rintis Sejahtera memberikan solusi kepada BPR untuk memenuhi standar sistem pembayaran nasional.

"Kami siap dengan sistem yang akan membuat BPR-BPR itu bisa lebih mudah mengembangkan sistem mengikuti perkembangan zaman dan pengembangan teknologi," tambahnya.

3. Baru 30 BPR Punya Lisensi PJP

Salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah mendukung efisiensi operasional BPR. Dalam wawancara Suryono menyampaikan saat ini baru 30 dari sekitar 1.400 BPR di Indonesia yang memiliki lisensi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).