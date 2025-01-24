Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Serba Digital, Ini Cara BPR Ikuti Perkembangan Zaman dan Teknologi

Qonita , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |14:06 WIB
Serba Digital, Ini Cara BPR Ikuti Perkembangan Zaman dan Teknologi
, PT Rintis Sejahtera memberikan solusi kepada BPR untuk memenuhi standar sistem pembayaran nasional.  (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Rintis Sejahtera meluncurkan kolaborasi Jaringan Prima dengan 6 Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Kerja sama ini merupakan upaya meningkatkan inklusi keuangan nasional dengan layanan perbankan yang mudah, aman, dan cepat.

1. Peluang BPR Perluas Jaringan

Wakil Presiden Direktur PT Rintis Sejahtera, Suryono Hidayat, menjelaskan bahwa kolaborasi ini memberikan peluang besar bagi BPR untuk memperluas jaringan dan infrastruktur tanpa perlu mengeluarkan investasi besar. 

"Acara hari ini adalah awal kita mengundang BPR untuk bergabung dengan jaringan Prima supaya bisa memperluas jaringan dan infrastruktur mereka tanpa investasi. Jadi mereka menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di Rintis supaya bisa dipakai di BPR dan bersaing dengan pangkang yang sudah besar," ujar Suryono pada Kamis (23/1/2025).

2. BPR Penuhi Standar Sistem Pembayaran 

Melalui kerja sama ini, PT Rintis Sejahtera memberikan solusi kepada BPR untuk memenuhi standar sistem pembayaran nasional. 

"Kami siap dengan sistem yang akan membuat BPR-BPR itu bisa lebih mudah mengembangkan sistem mengikuti perkembangan zaman dan pengembangan teknologi," tambahnya.

3. Baru 30 BPR Punya Lisensi PJP 

Salah satu fokus utama dari kolaborasi ini adalah mendukung efisiensi operasional BPR. Dalam wawancara Suryono menyampaikan saat ini baru 30 dari sekitar 1.400 BPR di Indonesia yang memiliki lisensi Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179913//bank-sNLp_large.jpg
Bank Bangkrut di RI Bertambah Lagi, Kini Total 6 Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/320/3179667//bank-qtxN_large.jpg
Bertambah Lagi, Ada 5 Bank Bangkrut di Indonesia Selama 2025, Ini Daftarnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174752//perbarindo-hGRK_large.jpg
Punya 6 Ribu Kantor dan 20 Juta Nasabah, BPR-BPRS Siap Bantu Purbaya Salurkan Rp200 Triliun ke UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/320/3169215//bank-IUoE_large.jpg
4 Fakta Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3168908//bank-KGwS_large.jpg
Bank Bangkrut di Indonesia Bertambah Lagi, Cek 24 Daftar Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/320/3168229//layanan_perbankan-4mzh_large.jpg
Layanan Perbankan Adaptif dan Aman Disorot di Hari Pelanggan Nasional 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement