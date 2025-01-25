Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Proses Pencairan Bansos PKH 2025 Lewat Bank

Nabillah Syidah , Jurnalis-Sabtu, 25 Januari 2025 |17:09 WIB
Begini Proses Pencairan Bansos PKH 2025 Lewat Bank
Begini Proses Pencairan Bansos PKH 2025 Lewat Bank (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Program Keluarga Harapan (PKH) 2025 terus disalurkan pemerintah untuk membantu keluarga yang membutuhkan. Salah satu cara pencairan bantuan ini adalah melalui bank Himbara, yaitu bank milik negara.

1. Jadwal Pencairan PKH Tahap 1

Penyaluran PKH tahap pertama telah dimulai sejak 10 Januari 2025 dan dijadwalkan selesai paling lambat pada 31 Januari 2025. Namun, pencairan dilakukan secara bertahap. Artinya, sebagian penerima manfaat sudah menerima bantuan lebih awal, sementara yang lainnya akan mendapatkannya di bulan Februari atau Maret 2025.

Pemerintah mengimbau masyarakat yang belum menerima bantuan pada Januari untuk tetap tenang, karena proses penyaluran akan terus berlangsung hingga akhir Maret.

2. Proses Pencairan Lewat Bank

Dana bantuan PKH disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yaitu BNI, BRI, Mandiri, dan BTN. Proses pencairan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran distribusi kepada seluruh penerima manfaat. Berikut langkah-langkah mencairkan Bansos PKH 2025 lewat bank Himbara:
- Pastikan Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- KKS jadi syarat utama untuk mencairkan Bansos PKH. Pastikan kartu ini sudah diterima dan aktif.
- Kunjungi ATM Himbara Terdekat
- Cari mesin ATM dengan logo bank Himbara terdekat, seperti BRI, BNI, Mandiri, atau BTN.
- Masukkan Kartu KKS ke Mesin ATM
- Setelah tiba di ATM, masukkan kartu KKS ke dalam slot mesin ATM.
- Masukkan PIN KKS
- Ketikkan PIN KKS dengan benar untuk melanjutkan transaksi. Jangan beritahukan PIN ke siapa pun untuk menjaga keamanan dana.
- Pilih Menu Transaksi
- Setelah masuk ke menu utama, pilih opsi “Tarik Tunai” untuk mencairkan bantuan sesuai saldo yang tersedia. Jika ingin cek saldo, bisa pilih menu "Cek Saldo".
- Masukkan Nominal Uang yang Ingin Ditarik
- Ketik jumlah uang yang mau dicairkan sesuai saldo Bansos di rekening KKS.
- Ambil Uang dan Kartu KKS
- Setelah transaksi selesai, uang akan keluar dari mesin ATM. Jangan lupa ambil kembali kartu KKS sebelum meninggalkan ATM.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180305/bansos_di_oktober_2025-GgX4_large.png
Inilah Ciri-Ciri KTP Penerima dan Tanda Bansos Oktober 2025 Sudah Cair 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177723/bansos-SYxH_large.jpg
Tanda-Tanda Bansos PKH-BPNT Oktober 2025 Sudah Siap Cair, Cek di Sini Link dan Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176913/bansos_cair-QdN5_large.png
Bansos Oktober 2025 Cair Lagi, Ini NIK KTP Penerima Bantuan Rp600.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176845/bansos-kZLt_large.jpg
Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima Bansos yang Cair di Oktober 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174807/bansos_pkh-n3gx_large.png
Bansos Rp600.000 Cair di Oktober 2025, Cek Link Resmi hingga Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/622/3174814/bansos_cair-oylb_large.jpg
Tanggal Berapa Bansos PKH dan BPNT Oktober 2025 Cair? Ini Link dan Cara Cek Status Penerima
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement