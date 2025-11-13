Update Terbaru, NIK KTP yang Dipastikan Terdaftar Sebagai Penerima Bansos 2025

JAKARTA - Update terbaru, NIK KTP yang dipastikan terdaftar sebagai penerima Bansos 2025. Kementerian Sosial (Kemensos) telah merampungkan proses verifikasi terhadap sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat baru bantuan sosial (bansos) agar penyalurannya pada triwulan keempat tahun ini tepat sasaran.

18 juta itu merupakan bagian dari total 35,04 juta penerima manfaat bansos reguler untuk triwulan keempat (Oktober, November, Desember) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersifat sementara atau penambahan dari pemerintah.

Cek Penerima BLT

Untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bantuan tersebut, cukup siapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan lakukan pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos atau situs resmi cekbansos.kemensos.go.id.

Lalu, seperti apa langkah-langkah untuk mengeceknya?

Berikut NIK KTP yang dipastikan terdaftar sebagai penerima Bansos 2025 yang dirangkum Okezone, Kamis (13/11/2025).

1. Cara Cek Penerima BLT Pakai KTP Lewat Aplikasi

Pengecekan status penerima BLT kini bisa dilakukan dengan mudah melalui ponsel.