HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |22:15 WIB
Ini Cara Cek Desil Bansos Online 2025 di Situs Resmi Kemensos
Bansos Online (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini cara cek desil Bansos online 2025 di situs resmi Kemensos. Desil yaitu sistem pengelompokan penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ke dalam sepuluh kelompok, dari desil 1 yang mencerminkan kondisi paling miskin hingga desil 10 yang menunjukkan kondisi paling sejahtera.

Pemerintah menggunakan sistem ini sebagai dasar dalam menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Berikut panduan lengkap untuk mengecek status desil bansos beserta langkah-langkah jika data belum sesuai. 

Cara Mengecek Desil Bansos yang dirangkum Okezone, Selasa (11/11/2025).

1. Melalui Aplikasi Cek Bansos

Langkah-langkah:
Unduh aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial di Google Play Store atau App Store.

Registrasi dengan NIK dan nomor KK, lalu verifikasi identitas dengan mengunggah KTP dan swafoto.

Setelah akun aktif, masuk ke menu Cek Bansos atau Profil.

 

Telusuri berita finance lainnya
