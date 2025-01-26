Anggaran Makan Bergizi Gratis Tak Lagi Reimburse Mulai Februari, Uang Langsung Masuk Rekening

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.



“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan di Jakarta dikutip Antara, Minggu (26/1/2025).



1. Mekanisme Anggaran Awal Progran Makan Bergizi Gratis



Dadan menyampaikan anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.



Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.



“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.



2. Telah Beroperasi Penuhi Pembuatan makanan MBG



Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.