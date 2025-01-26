Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Andi Yuslim Patawari-Ilham Habibie Diskusi Bahas Teknologi hingga Pemberdayaan Ekonomi RI

Taufik Fajar , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |10:00 WIB
Andi Yuslim Patawari-Ilham Habibie Diskusi Bahas Teknologi hingga Pemberdayaan Ekonomi RI
Andi Yusslim dan Ilham Habibie (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua tokoh berdarah Bone, Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Yuslim Patawari dan Ilham Akbar Habibie bersilaturahmi dan diskusi kebangsaan di Wisma Habibie - Ainun (WHA), kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Sebagai generasi penerus bangsa, keduanya memiliki pandangan yang sama terkait banyaknya hal yang perlu diperjuangkan untuk memacu kemajuan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.

1. Bahas Teknologi hingga Bisnis

Pembicaraan hangat keduanya membahas teknologi, bisnis hingga pengembangan organisasi berbasis dakwah ekonomi kerakyatan, sekaligus menjadi kolaborasi lintas bidang antar tokoh bangsa.

"Dalam meningkatkan ekonomi perlu digelar diskusi, sebagai masukan untuk kepentingan kemajuan generasi masa depan bangsa di bidang teknologi dan ekonomi yang bertujuan untuk kemajuan bangsa dan juga kesejahteraan rakyat," ujar Andi Yuslim Patawari.

2. Ketokohan Ilham Habibie

Plt Sekretaris Jenderal Partai Perindo ini mengatakan, ketokohan Ilham Akbar Habibie perlu dimaksimalkan dan lebih diberdayakan. Sebab, banyak hal positif yang bisa diambil dari putra sulung Presiden ke-3 Republik Indonesia Burhanudin Jusuf Habibie (B.J. Habibie) tersebut.

"Pak Ilham Habibie merupakan teknokrat di bidang teknologi pesawat terbang, dan kebetulan beliau putra Presiden ke-3 Republik Indonesia. Beliau juga sangat humble kepada siapapun," tutur Andi.

 

1 2
Telusuri berita finance lainnya
