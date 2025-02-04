Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Besok, Buruh Bakal Geruduk Kantor Bahlil Imbas Polemik Gas Elpiji 3 Kg

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |19:00 WIB
Besok, Buruh Bakal Geruduk Kantor Bahlil Imbas Polemik Gas Elpiji 3 Kg
Buruh Bakal Demo ke Kantor Bahlil Besok
JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menyesalkan kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang melarang penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat eceran/warung (agen). 

Kebijakan ini telah menyebabkan kelangkaan gas dan menyusahkan rakyat kecil, termasuk buruh, pedagang kecil, serta masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung gas elpiji 3 kg untuk kebutuhan sehari-hari. 


1. Gelar Aksi pada Rabu 5 Februari Besok


Menyikapi hal ini, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 5 Februari 2025, pukul 10.00 WIB. 

"Kebijakan Menteri ESDM yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di warung adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Akibatnya, masyarakat kecil, termasuk buruh dan pedagang kaki lima seperti penjual gorengan, semakin terhimpit," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi, Selasa (4/2/2025).

