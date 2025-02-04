Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ekonomi RI Tumbuh 8�rgantung pada Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah

Adinda Ayu Larasati , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |21:30 WIB
Ekonomi RI Tumbuh 8�rgantung pada Program Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah
Target Pertumbuhan Ekonomi 8% (Foto: Okezone)
JAKARTA - Target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada angka 8% di 2025 justru menurun dari angka 5% pada akhir kuartal III 2024. Penurunan angka ini menyebabkan target pertumbuhan 8% mendapatkan pandangan yang tidak realistis.


Pada triwulan III tahun 2024, kondisi perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,95%. Angka ini lebih rendah dari triwulan I dan triwulan II tahun 2024, meskipun masih mendekati angka 5.


1. Kondisi Ekonomi Indonesia


Kondisi perekonomian Indonesia berada di angka 5,11% pada triwulan I dan 5,05% pada triwulan II.


Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pada angka ini, Donald Trump effect dalam perekonomian global tidak akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia.


"Kebijakan Trump yang satu arah tidak akan terlalu signifikan. Dari sisi eksternal indonesia, global tidak akan banyak menolong. Jika global tidak bisa diharapkan, domestik harus diperhatikan," ujarnya pada Forum Economic Outlook 2025, Selasa (4/2/2025).

 

