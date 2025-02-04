UMKM Minyak Telon Raup Omzet Rp13 Juta di BRI UMKM EXPO(RT) 2025

JAKARTA - Habbie merupakan salah satu UMKM yang dikenal menjadi Pioneer Brand Minyak Telon Aromatic dan telah mendapatkan rekor MURI sebagai varian aroma terbanyak di dunia masuk ke dalam daftar brand yang mejeng di BRI UMKM EXPO(RT) 2025.



1. Produk Dapat Omzet Rp13 juta

Pemilik Habbie, Novita mengatakan, produk lokal ini asli dari Yogyakarta. Berdiri pada tahun 2019, Habbie konsisten untuk terus bertumbuh hingga saat ini masih menjadi brand telon aromatic unggulan para ibu milenial yang bosan dengan aroma aroma telon yang ada di pasaran.



Sebelum bergabung dengan BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Habbie telah mencapai kesuksesan dengan menjual lebih dari 2,5 juta botol. Sedangkan pada acara BRI kali ini, Habbie sudah mencatat omzet Rp13 juta.

"Dari 2019, Habbie sudah terjual lebih dari 2,5 juta botol, dan pada event BUE kali ini, Habbie mencatat ada setidaknya ratusan botol terjual, dengan total omset di kisaran Rp13 juta, omzet tahun ini naik dibandingkan dengan pada saat pertama kali Habbie mengikuti BUE tahun 2023," kata Novita kepada Okeozne, Selasa (4/2/2025).



2. Kisaran Harga Produk di Rp27.000



Kisaran harga produk Habbie berada di Rp27.000 untuk produk telon roll on 10ml, Rp55.500 untuk produk Telon 100ml, Rp29.000 untuk produk Minyak Kayu Putih Roll On ukuran 10ml, Rp65.000 untuk harga Minyak Kayu Putih ukuran 100ml.

Selain itu, saat ini Habbie juga telah release produk baru, produk perawatan rambut untuk ibu dan bayi dengan range harga Rp108.000, dan sisterbrand Habbie yaitu Sakura Origin, parfum dengan inspirasi aroma dari Telon Sakura Habbie, dibanderol dengan harga Rp149.000 untuk ukuran 50ml.

Untuk bisa mengikuti BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Habbie mengikuti tahapan kurasi dari tahun 2023 hingga akhirnya bisa mengikuti rangkaian ini yang kedua kalinya.

"Awal mengikuti BUE itu sempat mendapat informasi dari Instagram dan iseng isi link BUE 2023, mengikuti beberapa tahapan kurasi dan akhirnya bisa terus mengikuti rangakaian event BUE 2025 saat ini," ujar Novita.



Dari segi pencapaian, di BRI UMKM EXPO(RT) 2025 ini Habbie bisa memperluas networking dan relasi dengan para brand owner lain, mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan potential buyer dari dalam dan luar negeri, bisa mengikuti business matching, dan bisa jualan di event yang sangat luar biasa ini.