HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Produk Perawatan Kulit Rambut Ini Punya Omzet Capai Rp7 Miliar per Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 04 Februari 2025 |21:41 WIB
Produk Perawatan Kulit Rambut Ini Punya Omzet Capai Rp7 Miliar per Tahun
BRI UMKM EXPORT 2025 (Foto: Okezone)
A
A
A

TANGERANG - Produk perawatan kulit rambut, Varesse, juga mewarnai gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Varesse hadir untuk membangkitkan kepedulian masyarakat bahwa bukan hanya kulit wajah saja yang butuh perhatian soal anti-aging, tetapi juga rambut.

1. Haircare Penting untuk Kesehatan


Founder dan CMO Varesse, Marcella Yanita bercerita bahwa haircare juga penting untuk kesehatan, apalagi produk ini diyakini bisa membantu orang-orang berpenyakit spesifik seperti kanker dan autoimun. Atas dasar itu, Varesse masuk ke kategori Healthcare & Wellness dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025.

"Jadi yang rontoknya parah, bisa pakai Varesse tuh cepat tumbuh lagi rambutnya dalam waktu 2 minggu rata-rata. Jadi ada manfaat spesifik, makanya kita pilih health care bukan beauty. Karena biasanya kalau beauty yang lebih kayak general ya, perawatan rambut general, kalau kita ada manfaat kesehatannya gitu," ungkap Yanita kepada Okeozne dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Selasa (4/2/2025).


2. Produk Dijual dengan Harga Ekonomis

Varesse dijual dengan harga yang ekonomis untuk sebuah produk perawatan kulit kepala, mulai dari Rp150 ribu hingga Rp250 ribu saja.

Pernah menyabet gelar Juara 2 di Brilianpreneur pada tahun lalu, membuat Yanita merasakan hadirnya Bank BRI dalam Varesse untuk terus berkembang.

Varesse bisa ditemui pada toko-toko di pusat perbelanjaan daerah Jakarta. Untuk ekspansi, produk lokal Indonesia ini sudah merambah pasar Asia lewat penjualan online yang juga berkat dukungan BRI.

"Kalau untuk luar negerinya kita lewat Shopee export, ke Asia Tenggara terutama yang banyak, paling banyak Singapura, Malaysia, Filipina mulai ada, terus negara sekitar saya juga pernah ikut short course Australia Awards, itu juga sebenarnya dapet info dari BRI, mungkin tadi menyambung yang BRI dampaknya apa aja ya," jelas Yanita.

 

