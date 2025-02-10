Begini Cara Cek Saldo Bansos PKH dan BPNT 2025 di Kartu Keluarga Sejahtera

]JAKARTA - Begini cara cek saldo bansos PKH dan BPNT 2025 untuk masyarakat penting disimak. Untuk Februari 2025, penerima setidaknya akan memperoleh bantuan sebesar Rp200.000.

Pencairan dana sosial BTPN ke rekening KPM menurut jadwal yang diterbitkan Kementerian Sosial akan dilakukan pada tanggal 25 Februari 2025. Apabila pencairan dana telah terlaksana, bank penyalur akan menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah daerah terkait.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (10/2/2025), Okezone telah merangkum cara cek saldo bansos PKH dan BPNT 2025, sebagai berikut.

1. Cara Cek Saldo Bansos PKH dan BPNT 2025

- Langkah pertama adalah dengan mengakses situs Cek Bansos Kemensos atau klik link https://cekbansos.kemensos.go.id/;

- Pilih Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa;

- Masukkan nama PM (Penerima Manfaat) sesuai KTP;

- Ketikkan 4 huruf kode yang tertera dalam kotak kode;

- Jika huruf kode kurang jelas, klik icon refresh untuk mendapatkan huruf kode baru;

- Klik tombol CARI DATA;

- Lihat hasil pencarian.

2. Nominal Bansos PKH dan BPNT 2025

- Kategori Ibu Hamil/Nifas: Rp3 juta/tahun atau Rp750 ribu/tiga bulan

- Kategori Anak Usia Dini 0 s.d. 6 Tahun: Rp3 juta/tahun atau Rp750 ribu/tiga bulan

- Kategori Pendidikan Anak SD/Sederajat: Rp900 ribu/tahun atau Rp225 ribu/tiga bulan

- Kategori Pendidikan Anak SMP/Sederajat: Rp1,5 juta/tahun atau Rp375 ribu/tiga bulan

- Kategori Pendidikan Anak SMA/Sederajat: Rp2 juta/tahun atau Rp500 ribu/tiga bulan

- Kategori Penyandang Disabilitas berat: Rp2,4 juta/tahun atau Rp600 ribu/tiga bulan

- Kategori Lanjut Usia: Rp2,4 juta/tahun atau Rp600 ribu/tiga bulan

Itulah informasi terkait cara cek saldo bansos PKH dan BPNT 2025 yang bisa Anda simak, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu terus update berita dan info terkini Anda hanya di Okezone.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)