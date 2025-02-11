Beli Token Listrik Jam 11 Malam saat Diskon 50% Bisa Untung 2 Kali Lipat

JAKARTA - Beli token listrik jam 11 malam saat diskon 50% bisa untung dua kali lipat. Pelanggan PLN dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA tetap bisa menikmati potongan tarif listrik hingga 28 Februari 2025. Stimulus ini sudah berjalan sejak 1 Januari 2025 dan langsung diterapkan tanpa perlu registrasi tambahan.

Tak perlu terburu-buru membeli token, karena diskon ini berlaku sepanjang bulan. Pengisian ulang kini lebih fleksibel, termasuk pada pukul 11 malam, melalui aplikasi PLN Mobile atau mobile banking. Dengan promo ini, jumlah kWh yang didapat bisa berlipat ganda dibanding pembelian normal.

1. Diskon Tarif Listrik 50% Berlaku hingga 28 Februari 2025

Program stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% ini berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya 450 VA hingga 2.200 VA. Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024, diskon ini diberikan secara otomatis untuk pelanggan pascabayar saat melakukan pembayaran tagihan listrik bulanan.

Sementara itu, pelanggan prabayar cukup membeli token dengan harga setengah dari biasanya untuk mendapatkan jumlah energi (kWh) yang sama.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, memastikan bahwa proses pemberian diskon ini tidak berbelit dan dapat dinikmati oleh pelanggan tanpa registrasi tambahan.

2. Mekanisme Pembelian Token Listrik Diskon 50%

Pelanggan prabayar dapat membeli token listrik kapan saja, termasuk di tengah malam, melalui berbagai platform digital seperti PLN Mobile, mobile banking, minimarket, dan agen resmi PLN. Berikut langkah-langkah pembelian melalui aplikasi PLN Mobile:

- Buka aplikasi PLN Mobile dan pilih menu "Kelistrikan".

- Masukkan nomor ID pelanggan atau nomor meter.

- Pilih fitur "Token dan Pembayaran", lalu klik "Beli Token".

- Tentukan nominal token yang diinginkan dan lakukan pembayaran.

- Setelah transaksi berhasil, nomor token listrik akan muncul dan dapat dimasukkan ke meteran listrik.

Sedangkan untuk pembelian melalui mobile banking:

- Masuk ke aplikasi mobile banking yang digunakan.

- Pilih menu transaksi lainnya, lalu pilih "Voucher Isi Ulang".

- Pilih PLN Prepaid dan masukkan nomor ID pelanggan.

- Pilih nominal token dan lakukan pembayaran.

- Setelah berhasil, nomor token listrik akan muncul di struk transaksi.