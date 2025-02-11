Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Arsin Kohod, Kades yang Diperiksa Terkait Sertifikat Pagar Laut

Rayhan Ramdhani , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |15:56 WIB
Harta Kekayaan Arsin Kohod, Kades yang Diperiksa Terkait Sertifikat Pagar Laut
Harta Kekayaan Arsin Kohod, Kades yang Diperiksa Terkait Sertifikat Pagar Laut. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Arsin Kohod, Kades yang diperiksa terkait sertifikat pagar laut. Kepala Desa ini sedang menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyimpangan sertifikat pagar laut, kini mendapatkan perhatian publik setelah pengungkapan mengenai harta kekayaannya. 

Investigasi terhadap aset yang dimilikinya dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat yang meragukan kepemilikan sertifikat tersebut.

Sosok Arsin Kohod

Arsin bin Sanip, yang menjabat sebagai Kepala Desa Kohod, menarik perhatian publik karena adanya ketidaksesuaian antara profil kekayaannya dan pendapatannya sebagai kepala desa. Ia diketahui memiliki sejumlah kendaraan mewah, termasuk Jeep Wrangler Rubicon dan Toyota Fortuner.

Seorang pengguna media sosial X dengan nama akun @bung_madin mengungkapkan bahwa Arsin tiba-tiba memiliki harta melimpah, termasuk kepemilikan lima mobil mewah serta koleksi jam tangan bernilai ratusan juta rupiah.

Netizen tersebut juga menyoroti bahwa sejak mencalonkan diri sebagai kepala desa pada 2021, Arsin diduga memiliki kepentingan tertentu. Modal kampanyenya disebut-sebut berasal dari hasil penjualan tanah dan didukung oleh pihak-pihak tertentu.

 

Halaman:
1 2
