Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Tunjuk Tri Winarno Jadi Plh Dirjen Migas

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |19:12 WIB
Bahlil Tunjuk Tri Winarno Jadi Plh Dirjen Migas
Bahlil Tunjuk PLH Dirjen Migas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjuk Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno untuk menduduki posisi Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas. 

1. PLH Dirjen Migas

Hal ini menindaklanjuti penonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Achmad Muchtasyar. 

“(Plt?) PLH Dirjen Migas adalah Dirjen Minerba Pak Tri Winarno,” kata Bahlil usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025). 

2. Bahlil Soal Penggeledahan Kejagung

Adapun Bahlil menyinggung informasi terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Penggeledahan itu berkaitan dengan kebijakan tata kelola impor minyak pada 2018–2019 di Kementerian ESDM. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/320/3112843/menteri_esdm_bahlil-elE4_large.png
Bahlil Buka Suara soal Penggeledahan Kejagung hingga Nonaktifkan Dirjen Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/320/3112822/menteri_esdm_bahlil-euDt_large.jpg
Bahlil Copot Dirjen Migas ESDM Usai Kantor Digeledah Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/11/08/320/1810475/kunjungi-pos-gunung-rinjani-dirjen-migas-pasang-alat-pantau-di-gunung-bukan-pekerjaan-mudah-kjtMPteXK4.jpg
Kunjungi Pos Gunung Rinjani, Dirjen Migas: Pasang Alat Pantau di Gunung Bukan Pekerjaan Mudah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/22/320/1470143/dirjen-migas-sambangi-kantor-menko-darmin-bahas-apa-gch9OcGnmi.jpg
Dirjen Migas Sambangi Kantor Menko Darmin, Bahas Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/04/23/19/1138838/muhamad-husen-calon-dirjen-migas-B1kcWzNEVK.jpg
Muhamad Husen Calon Dirjen Migas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182012//kementerian_esdm-qDMH_large.jpg
Kementerian ESDM Buka Suara soal BBM Baru Bobibos Buatan Anak Bangsa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement