Bahlil Tunjuk Tri Winarno Jadi Plh Dirjen Migas

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menunjuk Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Tri Winarno untuk menduduki posisi Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Migas.

1. PLH Dirjen Migas

Hal ini menindaklanjuti penonaktifkan Achmad Muchtasyar dari jabatan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Achmad Muchtasyar.

“(Plt?) PLH Dirjen Migas adalah Dirjen Minerba Pak Tri Winarno,” kata Bahlil usai acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2025, Selasa (11/2/2025).

2. Bahlil Soal Penggeledahan Kejagung

Adapun Bahlil menyinggung informasi terkait penggeledahan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Penggeledahan itu berkaitan dengan kebijakan tata kelola impor minyak pada 2018–2019 di Kementerian ESDM.