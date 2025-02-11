Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Eks Pegawai PT Timah Wenny Myzon Ungkap Dugaan Korupsi Rp160 Juta

Haryanto , Jurnalis-Selasa, 11 Februari 2025 |22:03 WIB
Eks Pegawai PT Timah Wenny Myzon Ungkap Dugaan Korupsi Rp160 Juta
Mantan Pegawai Timah (Foto: Okezone)
A
A
A

PANGKALPINANG - Unggahan Dwi Citra Wenny atau yang dikenal dengan Wenny Myzon kembali menuai perhatian publik. Mantan Pegawai BUMN ini mengunggah terkait dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat. 


1. Ungkap Dugaan Korupsi


Melalui akun TikTok pribadinya, @wennymyzon1,  Wenny menyebutkan salah satu pejabat yang berusaha menyingkirkannya terlibat dalam praktik korupsi. 

Dalam unggahannya Wenny menyebutkan bahwa korupsi tersebut diduga berasal dari proyek pengadaan. Dia menyebutkan ada keberadaan saudara dari pihak terduga pelaku yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Enggak pernah nyebut-nyebut namanya, tapi selalu merasa. Berarti cerita orang-orang bener dong, duit Rp160 juta, uang sepatu itu duit negara loh, duit rakyat Indonesia. Nangis-nangis ya kemarin minta tolong Jaksa tutup kasusnya,” tulis Wenny pada Minggu (9/2/2025).

 

Halaman:
1 2
