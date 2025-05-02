Erick Thohir Ganti Dirut PT Timah (TINS), Ini Susunan Terbaru Direksi dan Komisaris

JAKARTA - Direksi dan Komisaris PT Timah Tbk (TINS) dirombak. Salah satunya posisi direktur utama (dirut) yang diganti. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Restu Widiyantoro sebagai Direktur Utama PT Timah, menggantikan Ahmad Dani Virsal.

Hal ini merupakan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini, Jumat (2/5/2025). RUPSLB ini menyetujui perubahan pengurus pada jajaran Direksi dan Komisaris Timah. Hal ini sebagai upaya penguatan tata kelola perusahaan dan transformasi bisnis perusahaan serta peningkatan kinerja korporasi.

1. Alasan Direksi-Komisaris Dirombak

Perubahan pengurus ini merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperkuat kepemimpinan perusahaan dan menjawab tantangan bisnis yang semakin dinamis, serta mendorong tercapainya target-target transformasi dan kinerja yang telah ditetapkan.

Direksi dan seluruh jajaran manajemen menyampaikan komitmen penuh untuk terus melanjutkan peran perusahaan sebagai agen pembangunan nasional serta meningkatkan nilai tambah bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

"Pergantian pengurus ini merupakan hal yang biasa untuk terus mendorong inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik. Perusahaan menyampaikan apresiasi kepada jajaran Komisaris dan Direksi di periode sebelumnya dan semoga kepemimpinan baru akan memperkuat langkah strategis perusahaan ke depan," ujar Corporate Secretary PT Timah Rendi Kurniawan.

2. Kinerja PT Timah

PT Timah mencatat kinerja keuangan tahun 2024 yang positif, melesat dengan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp1,19 triliun,

melonjak 364 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat rugi bersih Rp449,67 miliar.

Kemudian sepanjang kuartal pertama tahun 2025, PT Timah Tbk (TINS) juga mencatatkan laba bersih sebesar Rp116,86 miliar atau 120% dari target yang sudah ditentukan Perusahaan.

“Perseroan terus mendorong terciptanya kinerja yang unggul dan berkelanjutan dengan melaukan inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik sebagai pilar utama dalam menjalankan proses bisnis,” tutup Rendi.