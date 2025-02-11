4 Sultan Tajir Pemilik Klub Liga 1 Indonesia

JAKARTA - 4 sultan tajir pemilik klub Liga 1 Indonesia. Hal ini membuat sepak bola Tanah Air lebih berwarna dengan penuhnya persaingan, sehingga membuat antusiasme masyarakat terhadap sepak bola lokal kini semakin tinggi.

Masuk ke era sepak bola modern saat ini, pengelolaan sebuah klub terutama klub besar bukanlah hal yang mudah. Hal ini memerlukan sosok yang tidak hanya paham dalam hal sepak bola namun juga punya kemampuan ekonomi tinggi.

Kekuatan ekonomi inilah yang nantinya dapat menyokong sebuah klub mencapai kejayaan, baik dengan cara belanja pemain berkualitas hingga menyediakan berbagai fasilitas mumpuni.



1. Glenn Sugita



Glenn Sugita adalah sosok yang berperan penting di belakang layar Persib Bandung yang sukses di Liga 1 dalam beberapa tahun ini. Glenn sendiri adalah Co-founder Northstar Group.

Northstar Group merupakan perusahaan pengelola dana (private equity firm) terkemuka di Asia Tenggara. Pada tahun 2020 lalu, aset kelola perusahaan tersebut mencapai USD 2 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun.

2. Pieter Tanuri



Pada tahun 2014 lalu, Pieter Tanuri mengakuisisi dan mendirikan Bali United. Sejak saat itu, klub asal Pulau Dewata ini mulai menunjukkan kelasnya di Liga 1.

Tidak hanya itu, Pieter juga mengembangkan lini bisnis Bali United hingga ke sektor bursa saham. Pieter Tanuri sendiri memiliki perusahaan yang bernama PT Multistrada Arah Sarana, Tbk yang bergerak di bidang produksi ban kendaraan bermotor.