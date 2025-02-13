Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan, Ini Kata WWF

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |11:03 WIB
20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan, Ini Kata WWF
20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan. (Foto: Okezone.com/Kementan_
A
A
A

BALI - World Wildlife Fund (WWF) sudah melakukan analisis terhadap rencana pemerintah membuka 20 juta hektare (ha) hutan menjadi lahan pangan dan energi. WWF pun mendukung rencana yang diperuntukan untuk memperkuat kebutuhan pangan tersebut. 

1. Penjelasan WWF

Director of Climate and Market Transformation WWF-Indonesia, Irfan Bakhtiar mengatakan, lahan tersebut memang bisa dimanfaatkan untuk pangan dan energi. Namun WWF telah menganilisi supaya dalam sistem pengelolaan lahan terpadu (agroforestri) tidak hanya ditanam padi atau jagung saja. 

"Analisis 20 juta hektare lahan kita sudah sampai supaya tidak hanya tanaman pangan. Ada tamanan lokal didorong dan untuk hewan disekitarnya," ujarnya, dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Series 2025 Day 2 di Bali Beach Convention, Bali, Kamis (13/02/2025).

WWF memahami bahwa kebutuhan pangan ke depan tidak bisa ditawar lagi. Bahkan di dunia akan menjadi kompetisi yang besar untuk mendapatkan sumber pangan. 

"Kita juga dalam hasil analisis menyampaikan bahwa pengembangan tanaman pangan ke lebih ramah lingkungan. Misal dengan intercropping padi gogo yang sudah banyak dikembangkan. Seperti di NTT ada sorgum dan lainnya. Jadi lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk pangan dan energi," ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184362//hutan-zjlJ_large.jpg
ASEAN Tegaskan Hutan Jadi Kunci Mitigasi Perubahan Iklim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/337/3183599//komisi_iv_dpr-EpgM_large.jpg
Sektor Pangan Meningkat, DPR: Konsistensi Kebijakan Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/320/3183344//wamenhut-JupP_large.jpg
RI Belajar dari Kongo Soal Pasar Karbon Berbasis Hutan Tropis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182906//karbon-gYwq_large.png
Kemenhut Siapkan 4 Aturan untuk Perdagangan Karbon RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182130//petani-cDrU_large.jpg
Kadin Soroti Kualitas Bibit yang Mengganjal Ketahanan Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/320/3180842//lahan-jpkZ_large.jpg
Mitigasi Perubahan Iklim, Pengelolaan Lahan Gambut di Kawasan Hutan RI Jadi Sorotan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement