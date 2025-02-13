20 Juta Hektare Hutan Jadi Lahan Pangan, Ini Kata WWF

BALI - World Wildlife Fund (WWF) sudah melakukan analisis terhadap rencana pemerintah membuka 20 juta hektare (ha) hutan menjadi lahan pangan dan energi. WWF pun mendukung rencana yang diperuntukan untuk memperkuat kebutuhan pangan tersebut.

1. Penjelasan WWF

Director of Climate and Market Transformation WWF-Indonesia, Irfan Bakhtiar mengatakan, lahan tersebut memang bisa dimanfaatkan untuk pangan dan energi. Namun WWF telah menganilisi supaya dalam sistem pengelolaan lahan terpadu (agroforestri) tidak hanya ditanam padi atau jagung saja.

"Analisis 20 juta hektare lahan kita sudah sampai supaya tidak hanya tanaman pangan. Ada tamanan lokal didorong dan untuk hewan disekitarnya," ujarnya, dalam International Conference on Oil Palm and Environment (ICOPE) Series 2025 Day 2 di Bali Beach Convention, Bali, Kamis (13/02/2025).

WWF memahami bahwa kebutuhan pangan ke depan tidak bisa ditawar lagi. Bahkan di dunia akan menjadi kompetisi yang besar untuk mendapatkan sumber pangan.

"Kita juga dalam hasil analisis menyampaikan bahwa pengembangan tanaman pangan ke lebih ramah lingkungan. Misal dengan intercropping padi gogo yang sudah banyak dikembangkan. Seperti di NTT ada sorgum dan lainnya. Jadi lahan kosong bisa dimanfaatkan untuk pangan dan energi," ujarnya.