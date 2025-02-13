Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Pejabat BUMN Diganti yang Murah

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |16:18 WIB
Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas Pejabat BUMN Diganti yang Murah
Mobil Pejabat Bakal Diganti yang Murah. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mobil dinas pejabat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal diganti dari kendaraan listrik ke hybrid dengan nilai sewa yang lebih murah. Hal ini menyusul pemangkasan anggaran di lingkup kementerian.

Kabar pergantian mobil dinas diutarakan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).

1. Kendaraan Dinas Pejabat Diganti

Erick mengatakan, pemangkasan anggaran untuk kendaraan dinas pejabat Kementerian BUMN selama 2025 mencapai 60% dari pos pengeluaran yang dialokasikan. Dari proses efisiensi itu, semua mobil listrik pejabat yang disewa harus dikonversi ke hybrid. 

“66% penyesuaian kendaraan dinas yang kemarin kami semua menyewa kami coba mengganti yang lebih murah dari mobil listrik menjadi hybrid,” ujar Erick.

“Tujuannya tadi listrik sekarang hybrid gitu, harganya bisa lebih murah itu sampai 66%,” paparnya.

2. Pos Pengeluaran Kementerian BUMN yang Dipangkas

Tak hanya itu, Erick juga mengurangi pos pengeluaran untuk perjalanan dinas. Di mana dipangkas sebesar 54%. Lalu, biaya pengawasan BUMN 50% dan pengurangan fasilitas IT 41%. 

Kemudian, alat tulis kantor (ATK) dikurangi 90%, 70% pengurangan fasilitas pimpinan, penghematan 43% kegiatan rapat dan meniadakan hal-hal yang bersifat seremonial. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316//erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/45/3183958//erick_thohir-7jD4_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Kuasai 100 Persen Saham Oxford United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/320/3183686//purbaya-QNqL_large.jpg
Kementerian dan Lembaga Kembalikan Rp3,5 Triliun, Purbaya: Mereka Nyerah, Enggak Mau Belanja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/51/3183315//timnas_indonesia_u_17-LxB9_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Tanah Air Usai Berlaga di Piala Dunia U-17 2025, Erick Thohir Sambut Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/51/3182895//timnas_indonesia_u_17-qwF5_large.jpg
Kemenangan Bersejarah Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17, Erick Thohir Sampaikan Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/43/3182711//erick_thohir_menerima_audiensi_ketua_umum_npc_indonesia_dan_cdm_di_asean_para_games_2025-RAnY_large.jpeg
Menpora Erick Thohir Terima Audiensi Ketum NPC Indonesia, Bahas Program dan Target Asean Para Games Thailand 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement