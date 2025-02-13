Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengembang Nakal Penyalur Rumah Subsidi Tidak Lagi Dapat Kuota FLPP

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |15:10 WIB
Pengembang Nakal Penyalur Rumah Subsidi Tidak Lagi Dapat Kuota FLPP
Pengembang Nakal Penyalur Rumah Subsidi Tidak Lagi Dapat Kuota FLPP (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan para pengembang nakal penyalur rumah subsidi tidak lagi mendapatkan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Heri Jerman menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir dengan program pembangunan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia. 
"Saya juga minta secara tegas kepada pengembang-pengembang yang nakal yang membangun rumah tidak layak huni itu untuk tidak berhak lagi untuk tidak mendapatkan FLPP dari pemerintah," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian PKP, Kamis (13/2/2025).

1. Pengembang Nakal

Heri menambahkan, temua pengembang rumah subsidi nakal ini didapatkan setelah Menteri bersama seluruh jajaran Eselon I selalu melakukan kunjungan langsung ke beberapa tempat, lokasi perumahan yang masuk kategori FLPP. 
Ternyata kondisi yang ditemukan sangat disayangkan karena banyak ditemui rumah yang dibangun tidak layak unik, rumah tidak layak fungsi misalnya tanahnya tidak dipadatkan secara benar sehingga begitu dipasangin keramik banyak yang pecah-pecah. 
Selain itu saluran sanitasi dan saluran pembuangan air juga tidak sempurna sehingga kalau banjir masih banyak menggenang. Begitu juga dengan kualitas terkait dengan struktur bangunan dimana dirinya melihat secara langsung tembok-tembok banyak yang melupas dan kondisi lingkungan yang memprihatinkan.
"Hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu. Sekali lagi, saya selaku Inspektur Jenderal meminta atau memohon kepada BPK untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu supaya nanti bisa diperoleh sesuatu tertentu yang komprehensif," tambahnya.

2. Tindakan Kementerian PKP

Irjen Kementerian PKP Heri Jerman menjelaskan, permintaan kepada BPK tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut hasil kunjungan lapangan jajaran pimpinan Kementerian PKP ke sejumlah lokasi perumahan bersubsidi pemerintah di wilayah Jabodetabek. 
"Pengembang yang membangun rumah bersubsidi yang tidak berkualitas itu tidak punya rasa empati, tidak punya rasa terhadap suatu keadaan yang dialami oleh beliau-beliau yang masuk MBR itu, yang seharusnya mendapatkan hak yang layak juga, rumah yang layak juga," pungkasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/470/3170474/rumah_subsidi-vtS0_large.jpg
KUR Rumah Subsidi Dimulai Oktober 2025, Anggarkan Rp130 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/470/3164648/rumah-DPVF_large.jpg
Skema Subsidi Rumah Akan Diubah dari Cicilan Jadi Tanah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/470/3160948/rumah-VwMC_large.jpg
Rumah Subsidi 36 Meter Persegi Bakal Dijual di Bawah Rp60 Juta, Begini Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/470/3160005/rumah_subsidi-m9Ag_large.jpg
100 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Pegawai ITB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/470/3158414/rumah-esmc_large.jpg
5.000 Rumah Subsidi Ditargetkan untuk Guru Ngaji hingga Dai, Skema KPR Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/470/3154865/ide_rumah_subsidi-oxJY_large.jpg
3 Fakta Rumah Subsidi Minimalis Ukuran 18 Meter Batal
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement