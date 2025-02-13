Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Digital Banking Bikin Investasi Lebih Mudah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 Februari 2025 |09:29 WIB
Digital Banking Bikin Investasi Lebih Mudah
Digital Banking Bikin Investasi Lebih Mudah (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Layanan digital banking membuat investasi semakin mudah dilakukan. Selain itu, investasi melalui digital banking bisa mendapatkan imbal hasil yang menarik. 

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI berkomitmen mendukung inklusi keuangan dengan layanan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di wondr by BNI. Layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam berinvestasi sekaligus memperoleh cashback hingga Rp27 juta.

1. Investasi ORI

Saat ini, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi ritel yang bisa dibeli masyarakat umum melalui ORI027. Masa penawaran ORI027 akan berakhir 20 Februari 2025 untuk tenor investasi mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun dengan kupon tetap hingga 6,75%.
SEVP Retail Digital Solutions BNI, Rian Eriana Kaslan mengatakan, BNI turut menyukseskan penjualan ORI melalui layanan digital banking yang memudahkan masyarakat berinvestasi dengan imbal hasil yang menarik.
”Bagi masyarakat yang belum memiliki rekening investasi, tidak perlu khawatir, sebab dengan mengunduh wondr by BNI, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening investasi yang sudah tersedia sejak Januari 2025. Dengan fitur tersebut, nasabah tidak perlu lagi ke kantor cabang, cukup dari satu genggaman untuk berinvestasi dan segera jadiin maumu,” tutur Rian, Kamis (13/2/2025).

2. Investasi di Digital Banking

Pembelian ORI melalui wondr by BNI dirancang dengan proses yang cepat dan mudah diakses oleh nasabah. Lewat aplikasi ini, nasabah dapat memeriksa ketersediaan kuota, melihat simulasi pendapatan, serta mengakses pencairan kupon langsung ke rekening BNI mereka.
”Proses pengajuan selesai dalam satu hari kerja dan setelahnya nasabah bisa segera berinvestasi,” tambah Rian.
BNI menawarkan cashback hingga Rp27 juta bagi nasabah yang bertransaksi ORI027 melalui wondr by BNI. Reward tersebut diberikan kepada nasabah yang baru pertama kali berinvestasi maupun yang sudah memiliki portofolio SBN ritel sebelumnya.
"Cashback akan langsung ditransfer ke rekening sumber dana nasabah,” jelas Rian. Dengan akses mudah serta program cashback yang menarik, BNI turut mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Program cashback hingga Rp27 Juta ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia saja, namun juga dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.
"Kami yakin kemudahan berinvestasi ORI027 melalui wondr by BNI tidak hanya dapat dirasakan oleh para nasabah yang berada di Indonesia saja namun juga para Diaspora yang berada di luar negeri sehingga akan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap inovasi digital kami, sekaligus memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia serta meningkatkan perekonomian inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/278/3178934/bni-FXVP_large.jpg
BNI Raup Laba Bersih Rp15,1 Triliun pada Kuartal III-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3155024/bni-xAlv_large.jpg
Rayakan HUT ke-79, BNI Tebar Diskon Spesial di PIK hingga Bintaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/320/3139244/bni-rsiK_large.jpg
BNI Dorong Perbaikan Infrastruktur hingga Pertumbuhan Ekonomi di Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/19/455/3132086/bni-rxKp_large.jpg
Rumah BUMN BNI Berdayakan Perempuan Disabilitas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120659/bni-YTwM_large.jpg
Hong Kong Apresiasi Program Literasi Keuangan BNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/320/3119820/bni-IEM5_large.jpg
BNI Gelar Safari Ramadan 2025 di 14 Kota Seluruh Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement