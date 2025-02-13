Digital Banking Bikin Investasi Lebih Mudah

JAKARTA - Layanan digital banking membuat investasi semakin mudah dilakukan. Selain itu, investasi melalui digital banking bisa mendapatkan imbal hasil yang menarik.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) atau BNI berkomitmen mendukung inklusi keuangan dengan layanan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) Ritel di wondr by BNI. Layanan tersebut memudahkan masyarakat dalam berinvestasi sekaligus memperoleh cashback hingga Rp27 juta.

1. Investasi ORI

Saat ini, pemerintah kembali menawarkan instrumen investasi ritel yang bisa dibeli masyarakat umum melalui ORI027. Masa penawaran ORI027 akan berakhir 20 Februari 2025 untuk tenor investasi mulai dari 3 tahun sampai 6 tahun dengan kupon tetap hingga 6,75%.

SEVP Retail Digital Solutions BNI, Rian Eriana Kaslan mengatakan, BNI turut menyukseskan penjualan ORI melalui layanan digital banking yang memudahkan masyarakat berinvestasi dengan imbal hasil yang menarik.

”Bagi masyarakat yang belum memiliki rekening investasi, tidak perlu khawatir, sebab dengan mengunduh wondr by BNI, nasabah dapat melakukan pembukaan rekening investasi yang sudah tersedia sejak Januari 2025. Dengan fitur tersebut, nasabah tidak perlu lagi ke kantor cabang, cukup dari satu genggaman untuk berinvestasi dan segera jadiin maumu,” tutur Rian, Kamis (13/2/2025).

2. Investasi di Digital Banking

Pembelian ORI melalui wondr by BNI dirancang dengan proses yang cepat dan mudah diakses oleh nasabah. Lewat aplikasi ini, nasabah dapat memeriksa ketersediaan kuota, melihat simulasi pendapatan, serta mengakses pencairan kupon langsung ke rekening BNI mereka.

”Proses pengajuan selesai dalam satu hari kerja dan setelahnya nasabah bisa segera berinvestasi,” tambah Rian.

BNI menawarkan cashback hingga Rp27 juta bagi nasabah yang bertransaksi ORI027 melalui wondr by BNI. Reward tersebut diberikan kepada nasabah yang baru pertama kali berinvestasi maupun yang sudah memiliki portofolio SBN ritel sebelumnya.

"Cashback akan langsung ditransfer ke rekening sumber dana nasabah,” jelas Rian. Dengan akses mudah serta program cashback yang menarik, BNI turut mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor keuangan domestik sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Program cashback hingga Rp27 Juta ini tidak hanya untuk masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia saja, namun juga dapat dilakukan oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

"Kami yakin kemudahan berinvestasi ORI027 melalui wondr by BNI tidak hanya dapat dirasakan oleh para nasabah yang berada di Indonesia saja namun juga para Diaspora yang berada di luar negeri sehingga akan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap inovasi digital kami, sekaligus memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan di Indonesia serta meningkatkan perekonomian inklusif dan berkelanjutan," pungkasnya.



(Kurniasih Miftakhul Jannah)