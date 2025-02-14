Sri Mulyani Tegaskan Beasiswa KIP Kuliah Rp14,6 Triliun Tak Kena Pemotongan Anggaran

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara mengenai beasiswa dari Kemendiktisaintek seperti KIP Kuliah kena pangkas akibat efisiensi anggaran. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Komisi III DPR, Jumat (14/2/2025).

Menkeu menambahkan, data jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar.

“Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun,” ujarnya.

Dia juga menegaskan, anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. “Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” jelasnya.

Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan seperti 40.030 mahasiswa penerima LPDP, program Beasiswa Pendidikan Indonesia di bawah Kemendiktisaintek, dan program Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kemenag juga tetap jalan sesuai kontrak.



(Dani Jumadil Akhir)