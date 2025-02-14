Harga Batu Baru untuk Pembangkit Listrik Naik? Ini Penjelasan ESDM

JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait adanya kabar harga jual batu bara untuk pembangkit listrik akan naik.



1. Penjelasan dari ESDM



Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan harga jual batu bara untuk memenuhi domestic market obligation (DMO) pembangkit listrik PLN tidak akan naik.



“Kalau naik sih rasanya nggak,” ujar Tri Winarmo ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta dikutip Antara Jumat (14/2/2025).



2. Berupaya Ciptakan Keadilan



Dia menyampaikan Kementerian ESDM akan berupaya untuk menciptakan keadilan terkait DMO. Akan tetapi, mekanismenya masih dalam kajian.

“Kami berupaya menciptakan keadilan untuk DMO, tapi mekanismenya lagi dikaji,” ujar dia pula.