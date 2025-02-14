Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Batu Baru untuk Pembangkit Listrik Naik? Ini Penjelasan ESDM

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |19:39 WIB
Harga Batu Baru untuk Pembangkit Listrik Naik? Ini Penjelasan ESDM
Harga Batu Bara untuk Pembangkit Listrik (Foto: Okezone)
JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara terkait adanya kabar harga jual batu bara untuk pembangkit listrik akan naik.


1. Penjelasan dari ESDM


Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tri Winarno mengatakan harga jual batu bara untuk memenuhi domestic market obligation (DMO) pembangkit listrik PLN tidak akan naik.


“Kalau naik sih rasanya nggak,” ujar Tri Winarmo ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta  dikutip Antara Jumat (14/2/2025).


2. Berupaya Ciptakan Keadilan


Dia menyampaikan Kementerian ESDM akan berupaya untuk menciptakan keadilan terkait DMO. Akan tetapi, mekanismenya masih dalam kajian.
“Kami berupaya menciptakan keadilan untuk DMO, tapi mekanismenya lagi dikaji,” ujar dia pula.

 

