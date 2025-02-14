Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Harga Rumah di Tangerang dan Tangsel Terus Meroket, Ini Penyebabnya

Aura Fierdausi Alfahis , Jurnalis-Jum'at, 14 Februari 2025 |18:12 WIB
Harga Rumah di Tangerang dan Tangsel Terus Meroket, Ini Penyebabnya
Harga Rumah di Tangerang Raya Naik (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga jual dan sewa rumah di Tangerang Raya alami kenaikan. Data kuartal 4 tahun 2024 menunjukkan banyak pertumbuhan pasar properti di berbagai kota. 


1. Kota Tangsel Alami Pertumbuhan


Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan mengalami pertumbuhan pesat. Harga jual rumah naik hampir di semua tipe, khususnya lebih kecil atau sama dengan 54 sebesar 8%. BSD telah menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), diprediksi mampu menarik lebih banyak lagi investasi sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur. 


Di Kota Tangerang juga terjadi kenaikan harga jual signifikan untuk tipe lebih kecil atau sama dengan 54 sebesar 19%. Ini disinyalir terkait dimulainya pembangunan Jalan Tol Kataraja (Kamal-Teluk Naga-Rajeg-Balaraja).  


2. Pertumbuhan Harga Jual di Banyak Kota


Selain itu, data menunjukkan adanya pertumbuhan harga jual di banyak kota lain. Dayu Dara Permata, CEO & Founder Pinhome, menyatakan tren kenaikan harga jual saat ini harus dipandang sebagai peluang bagi calon pembeli agar lebih bijak dalam membuat keputusan. 


“Ini saatnya untuk lebih mengedukasi diri, menggali pilihan yang ada, dan memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi yang lebih transparan dan akurat,” ujar Dara.


Bagi penjual, Dara mengingatkan pentingnya menetapkan harga yang kompetitif serta memberikan pengalaman yang positif bagi calon pembeli. Memberikan informasi yang transparan adalah kunci untuk mempercepat transaksi. 


Selain itu, pertimbangkan penawaran insentif menarik dan pemanfaatan teknologi untuk memperluas pasar.

 

