Link dan Cara Klaim Saldo DANA Gratis hingga Rp210.000 Terbaru dari Aplikasi Penghasil Uang 2025 (Foto: Okezone)

JAKARTA - Link dan cara klaim saldo DANA gratis hingga Rp210.000 terbaru dari aplikasi penghasil uang 2025. DANA Kaget merupakan fitur dari aplikasi DANA yang memungkinkan pengguna berbagi saldo secara gratis kepada teman atau publik melalui link khusus.

Setiap yang mengakses link ini berkesempatan mendapatkan saldo DANA gratis dengan nominal yang beragam tergantung jumlah yang dibagikan. Selain dari aplikasi penghasil uang, kita juga bisa memperoleh saldo DANA gratis melalui fitur DANA Kaget.

Dilansir dari berbagai sumber pada Jumat (14/2/2025), Okezone telah merangkum link dan cara klaim saldo DANA gratis, sebagai berikut.

1. Cara Klaim Saldo DANA Gratis

1. Langkah pertama adalah dengan mengetik di Google atau mesin pencari nama survei yang ingin Anda ikuti

2. Buat akun di platform survei pilihan

3, Selesaikan survei online yang tersedia

4. Setelah menyelesaikan survei, Anda akan memperoleh imbalan berupa poin atau uang tunai

5. Masuk ke akun DANA Anda dan tukarkan poin menjadi saldo DANA gratis

