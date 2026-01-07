Ini Cara Amankan Akun e-Wallet agar Saldo Tak Lenyap

JAKARTA - Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan pengguna dompet digital atau e-wallet. Hal ini untuk menjaga keamanan akun e-wallet dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

GoPay, salah satu dompet digital mengungkapkan empat cara untuk menjaga keamanan akun e-wallet pribadi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut ini caranya:

1. Menggunakan kombinasi PIN yang tidak mudah ditebak dan menggantinya secara berkala

2. Tidak memberikan kode OTP kepada siapa pun

3. Tidak mengakses file, tautan, atau situs web yang mencurigakan

4. Menjaga kerahasiaan data dan informasi pribadi.

Sementara itu, GoPay memberikan perlindungan ekstra bagi pengguna melalui program Jaminan Saldo Kembali sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi digital. Program ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang mengalami kehilangan saldo akibat penyalahgunaan akun oleh pihak tidak bertanggung jawab.

"Program Jaminan Saldo Kembali memberikan rasa aman dan tenang dalam menggunakan aplikasi GoPay untuk kebutuhan transaksi harian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengguna bisa melakukan klaim saldo hilang mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu, kami juga terus melakukan edukasi kepada pengguna agar tetap waspada terhadap berbagai risiko penipuan dan keamanan digital," kata Head of Corporate Affairs GoPay Audrey Progastama Petriny di Jakarta, Rabu (7/1/2026).