Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cairkan Saldo e-Toll Sisa Banyak Usai Mudik

Saskia Adelina Ananda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:35 WIB
Cara Cairkan Saldo e-Toll Sisa Banyak Usai Mudik
Cara Cairkan Saldo e-Toll Sisa Banyak Usai Mudik (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Cara cairkan saldo e-Toll sisa banyak usai mudik Lebaran 2024. Para pemudik tentu telah mengisi kartu uang elektronik atau e-Toll untuk melakukan pembayaran non tunai di gerbang tol.

Sudah banyak perbankan di Indonesia yang menerbitkan kartu elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai seperti BCA Flazz, Mandiri e-Money, BNI TapCash, BRI Brizzi. Kartu elektronik tersebut bisa dipakai untuk pembayaran tol di gerbang tol.

 BACA JUGA:

Saat ini seluruh gerbang tol di Indonesia menerapkan pembayaran non tunai, sehingga pengendara wajib memiliki kartu uang elektronik atau e-Toll yang berisi saldo.

Lalu jika masih ada saldo lebih di kartu e-Toll apakah bisa dicairkan?

Okezone telah menelurusi bagaimana mencairkan saldo e-Toll. Pada dasarnya mencairkan saldo e-Toll atau kartu elektronik bisa dilakukan, namun pencairan tersebut bukan dalam bentuk uang tunai melainkan sisa saldo kartu elektronik akan ditransfer ke rekening pribadi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/20/320/2312881/bos-bi-catat-transaksi-elektronik-naik-14-8-AanGZoMKAV.jpg
Bos BI Catat Transaksi Elektronik Naik 14,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/22/320/2297591/lps-tidak-jamin-saldo-pada-uang-elektronik-kuKhm8NSwy.jpg
LPS Tidak Jamin Saldo pada Uang Elektronik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/14/320/2293359/agustus-penggunaan-uang-elektronik-melonjak-hingga-33-8-GFs2FNXTmf.jpg
Agustus, Penggunaan Uang Elektronik Melonjak hingga 33,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/18/320/2279760/bayar-tagihan-listrik-dengan-spin-cashback-hingga-45-cOmShk3vMo.jpg
Bayar Tagihan Listrik dengan SPIN, Cashback hingga 45%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/30/320/2269747/bos-bi-sebut-4-3-juta-umkm-gunakan-qris-y43yEuzUFb.jpg
Bos BI Sebut 4,3 Juta UMKM Gunakan QRIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/20/320/2264912/transaksi-uang-elektronik-tumbuh-25-94-bi-dongkrak-penggunaan-qris-emOKNIthn9.jpg
Transaksi Uang Elektronik Tumbuh 25,94%, BI Dongkrak Penggunaan QRIS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement