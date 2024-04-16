Cara Cairkan Saldo e-Toll Sisa Banyak Usai Mudik

Cara Cairkan Saldo e-Toll Sisa Banyak Usai Mudik (Foto: Antara)

JAKARTA - Cara cairkan saldo e-Toll sisa banyak usai mudik Lebaran 2024. Para pemudik tentu telah mengisi kartu uang elektronik atau e-Toll untuk melakukan pembayaran non tunai di gerbang tol.

Sudah banyak perbankan di Indonesia yang menerbitkan kartu elektronik yang berfungsi sebagai alat pembayaran non tunai seperti BCA Flazz, Mandiri e-Money, BNI TapCash, BRI Brizzi. Kartu elektronik tersebut bisa dipakai untuk pembayaran tol di gerbang tol.

Saat ini seluruh gerbang tol di Indonesia menerapkan pembayaran non tunai, sehingga pengendara wajib memiliki kartu uang elektronik atau e-Toll yang berisi saldo.

Lalu jika masih ada saldo lebih di kartu e-Toll apakah bisa dicairkan?

Okezone telah menelurusi bagaimana mencairkan saldo e-Toll. Pada dasarnya mencairkan saldo e-Toll atau kartu elektronik bisa dilakukan, namun pencairan tersebut bukan dalam bentuk uang tunai melainkan sisa saldo kartu elektronik akan ditransfer ke rekening pribadi.