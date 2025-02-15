Advertisement
HOME FINANCE

Harga Turun 10 Persen, DAMRI Buka Pemesanan Tiket Angkutan Lebaran 2025

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |17:36 WIB
Harga Turun 10 Persen, DAMRI Buka Pemesanan Tiket Angkutan Lebaran 2025
DAMRI telah membuka pemesanan tiket perjalanan untuk masa Angkutan Lebaran 2025 Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah ( foto: dok Damri)
A
A
A

Okezone - DAMRI telah membuka pemesanan tiket perjalanan untuk masa Angkutan Lebaran 2025 Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah secara serentak di DAMRI Apps dan Online Agent Travel (OTA) di Traveloka dan redBus, serta Indomaret dan Alfamart.

Head of Corporate Communication DAMRI Atikah Abdullah mengatakan, DAMRI akan memberlakukan promosi harga tiket sebesar 10 persen yang dapat ditukarkan melalui voucher di DAMRI Apps. Inisiatif ini sejalan dengan arahan dan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Atikah menjelaskan tiket sudah dapat dipesan mulai dari 14 Februari 2025 sehingga pelanggan dapat mempersiapkan rencana perjalanan dengan matang. Adapun, ketentuan yang berlaku untuk masyarakat mendapatkan potongan harga tiket sebesar 10 persen. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
