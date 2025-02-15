Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ingin Harga Pangan Stabil saat Puasa, Faktanya?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |16:22 WIB
Prabowo Ingin Harga Pangan Stabil saat Puasa, Faktanya?
Harga Pangan di Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pangan Nasional memastikan harga pangan tetap stabil menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri. Diungkap Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, harga pangan terpantau baik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.


"Bapak Presiden Prabowo perintahnya harga pangan harus baik, harga stabil. Hari ini kita bisa lihat harga sangat baik dan stabil. Kemarin di Rakor HBKN bersama seluruh stakeholder pangan, semua mengatakan harganya baik," katanya, dikutip Sabtu (15/2/2025).

1. Stabilkan Pangan Pokok Strategis


Arief menyebut, kiat pemerintah untuk menstabilkan pangan pokok strategis jelang Ramadan dan Idulfitri semakin dipertajam. Ia memastikan implementasi langkah penstabilan dengan cara mempertemukan hulu ke hilir dan mempertebal stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).


Dirinya juga mengatakan bahwa pemerintah akan melepas stok dari BUMN ke pasaran untuk menekan harga.


"Kalau harga telur sekarang di angka Rp 28 ribu sampai 30 ribu per kilogram, sudah, itu yang benar, supaya peternaknya tidak bangkrut. Lalu cabai sedikit naik, ini kita lagi siapkan intervensinya. Tapi kita sudah pertemukan langsung, karena harga produsen rendah tapi di hilirnya tinggi. Nah ini yang kita potong rantai distribusinya," terangnya.

 

Halaman:
1 2
