Segini Perbandingan Gaji PNS di Negara Asia

JAKARTA - Segini perbandingan gaji PNS di negara Asia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di berbagai negara pasti memiliki kewajiban penting dalam mengelola pelayanan publik dan menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dan untuk gajinya pun pastinya berbeda-beda dilihat dari masing-masing kondisi negara.

Gaji PNS 2025 di Indonesia saat ini sedang banyak diperbincangkan kenaikannya di kalangan PNS yang sedang menantikan kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan secara resmi persentase kenaikan dan waktu pengesahannya gaji PNS 2025 tersebut.

Dilihat dari gaji 2024, terdapat kenaikan senilai 8% dari tahun 2023 sesuai dengan yang tercatat pada data Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Karena kebijakan tentang kenaikan gaji pada tahun 2025 diumumkan, maka saat ini gaji PNS masih mengikuti aturan tahun 2024. Berikut adalah gaji PNS dari setiap golongan;

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Indonesia

Golongan I

IA: Rp1.685.700 - Rp2.522.600

IB: Rp1.840.800 - Rp2.670.700

IC: Rp1.918.700 - Rp2.783.700

ID: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II

IIA: Rp2.184.000 - Rp3.633.400

IIB: Rp2.385.000 - Rp3.797.500

IIC: Rp2.485.900 - Rp3.958.200

IID: Rp2.591.000 - Rp4.125.600

Gaji PNS Golongan III

IIIA: Rp2.785.700 - Rp4.575.200

IIIB: Rp2.903.600 - Rp4.768.800

IIIC: Rp3.026.400 - Rp4.970.500

IIID: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Gaji PNS Golongan IV

IVA: Rp3.287.800 - Rp5.399.900

IVB: Rp3.426.900 - Rp5.628.300

IVC: Rp3.571.900 - Rp5.866.400

IVD: Rp3.723.000 - Rp6.114.500

IVE: Rp3.880.400 - Rp6.373.20