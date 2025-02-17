Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Bansos hingga Beasiswa Kuliah Tidak Kena Pemangkasan Anggaran

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |06:07 WIB
4 Fakta Bansos hingga Beasiswa Kuliah Tidak Kena Pemangkasan Anggaran
4 Fakta Bansos hingga Beasiswa Kuliah Tidak Kena Pemangkasan Anggaran (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memastikan anggaran bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa kuliah tidak dipangkas. Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan anggaran pelayanan publik dan juga bantuan sosial tidak akan dihapuskan oleh pemerintah. 
Sri Mulyani menyebut program-program pemerintah yang melayani masyarakat serta bantuan sosial tidak akan merugikan kebijakan efisiensi anggaran.
Berikut fakta anggaran bansos dan beasiswa tidak dipangkas yang dirangkum Okezone, Senin (16/2/2025).

1. Efisiensi Anggaran

Menurutnya, pemangkasan belanja pemerintah hanya fokus pada belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan dan mesin.
“Pelayanan publik tidak dikorbankan, berbagai target-target tidak akan kita lakukan pengurangan. Tadi untuk belanja sosial tidak dikurangkan sama sekali,” tegas Menteri Sri Mulyani.
Jadi nanti kalau kita lihat beberapa termasuk program-program yang melayani masyarakat, bantuan sosial itu semuanya sudah sangat eksplisit tidak mempengaruhi, lanjutnya.
Lebih jauh Menteri Sri Mulyani mengaku akan melakukan inventarisasi dari seluruh Kementerian dan Lembaga dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga diharapkan kebijakan ini bisa berjalan sesuai dengan semangat efisiensi yang sebenarnya.

2. Anggaran KIP

Sri Mulyani menegaskan anggaran beasiswa seperti KIP Kuliah kena pangkas akibat efisiensi. Sri Mulyani menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
“Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Sri Mulyani.
Menkeu menambahkan, data jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. 
“Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar Rp14,69 triliun,” ujarnya. 

 

