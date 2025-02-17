Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kurangi Impor LPG, Dapur Makan Bergizi Gratis Dipasok Gas Bumi

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |09:37 WIB
Kurangi Impor LPG, Dapur Makan Bergizi Gratis Dipasok Gas Bumi
Kurangi Impor LPG, Dapur Makan Bergizi Gratis Dipasok Gas Bumi (Foto: Dokumentasi PGAS)
A
A
A

JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi  (SPPG) atau dapur untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi memakai gas LPG untuk memasak menu MBG. Kini dapur untuk menyediakan MBG dipasok gas bumi sebagai energi untuk program MBG melalui SPPG Kota Batam.

SPPG Batam ini menyediakan 6.400 porsi MBG setiap hari untuk 3 sekolah di kota Batam. Untuk mendukung MBG di SPPG Kota Batam, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia (PGN Gagas menyalurkan 800 – 1.000 m3 gas bumi per bulan dengan mekanisme beyond pipeline yaitu Compressed Natural Gas (CNG).

1. Pasokan Gas Bumi ke Dapur MBG


Direktur Utama PGN Arief S Handoko mengatakan, pihaknya mendukung program MBG di berbagai daerah, sampai dengan saat ini dukungan penyediaan gas bumi sebagai bahan bakar dapur SPPG direalisasikan secara bertahap. 

"Beberapa lokasi SPPG dilayani menggunakan CNG dengan keunggulan yang sama yaitu tetap praktis, aman dan mengalir tanpa henti 24 jam,” ujar Direktur Utama PGN Arief S Handoko dalam keterangannya, Jakarta, Senin (17/2/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173469/gas-tZxn_large.jpg
Stasiun Gas Bojonegara, Infrastruktur Strategis Penghubung Sumatera-Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167914/gas-1FK7_large.jpg
Pasokan Aman, Industri Kesehatan Dapat Alokasi Gas Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163625/penyaluran_gas_bumi-7b5M_large.jpg
560 MMSCF Gas Bumi Disalurkan, dari Kebutuhan Listrik hingga Industri Strategis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/320/3163587/gas_bumi-BVau_large.jpg
Ada Tambahan, Pemerintah Dukung Penguatan Pasokan Gas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163312/gas-zHs2_large.jpg
Heboh Darurat Pasokan Gas, Ini Penjelasan Kementerian ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/320/3163285/gas_bumi-Jjog_large.jpg
Pasokan Gas Terbatas, Pelanggan di Jawa Barat dan Sumatera Terdampak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement