Harga Emas Antam Turun Rp7.000, Ini Daftar Lengkapnya

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) turun Rp7.000 ke Rp1.671.000 per gram pada hari ini, Senin (17/2/2025).

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp8.000 ke Rp1.521.000.



1. Harga Emas Antam



Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen.