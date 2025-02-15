Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp23.000, Cek Daftar Terbarunya

JAKARTA - Harga emas Antam turun sebesar Rp23.000 menjadi Rp1.678.000 per gram pada hari ini Sabtu (15/2/2025).

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut merosot, yakni Rp1.529.000 per gram.



1. Harga Jual Emas



Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.



Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.



PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.



2. Daftar Lengkap Harga Emas