HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat Catat Pembiayaan Emas Naik Jadi Rp39,7 Miliar di 2024

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |11:55 WIB
Bank Muamalat Catat Pembiayaan Emas Naik Jadi Rp39,7 Miliar di 2024
Bank Muamalat Catat Pembiayaan Emas Naik Jadi Rp39,7 Miliar di 2024 (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mencatat pembiayaan emas naik menjadi Rp39,7 miliar pada pengujung 2024.Pada akhir 2023, new booking produk ini baru mencapai Rp6,4 miliar.

Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, sejak hadir pada semester kedua 2023, Solusi Emas Hijrah terbukti ampuh menarik minat nasabah. Mereka semakin memahami pentingnya investasi emas sebagai solusi kebutuhan di masa yang akan datang.

"Solusi Emas Hijrah memberi ruang bagi nasabah untuk menyesuaikan tujuan keuangannya dengan kemampuan pengeluaran rutin. Nasabah dapat memiliki emas tanpa harus membayar penuh di awal," kata Karno, Senin (17/2/2025).

1. Pembiayaan Emas

Salah satu keunggulan produk ini adalah nasabah bisa menentukan tujuan kepemilikan emas misalnya sebagai dana pendidikan anak, pelunasan haji, maupun melindungi nilai harta untuk antisipasi keadaan darurat. Bahkan, saat telah lunas dan kelak tidak dicairkan, emas tersebut bisa diwariskan.

"Kepemilikan emas juga sarana kita hijrah keuangan karena produk ini hanya ada di bank syariah, termasuk di Bank Muamalat," pungkas Karno.

 

1 2
