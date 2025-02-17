Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Demo Ojol Tuntut THR Sepi, Ada Aplikator Ancam Sanksi Driver yang Ikut Aksi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |12:12 WIB
Demo Ojol Tuntut THR Sepi, Ada Aplikator Ancam Sanksi Driver yang Ikut Aksi
Demo Ojol Tuntut THR Sepi, Ada Aplikator Ancam Sanksi Driver yang Ikut Aksi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Demo ojek online (ojol) menuntut Tunjangan Hari Raya (THR) di Kementerian Ketenagakerjaan sepi lantaran ada ancaman dari aplikator. Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati mengakui aksi yang dilakukan untuk menuntut pemberian THR kepada driver ojol belum cukup optimal.

Hal tersebut juga terlihat dari masih belum cukup ramai driver yang ikut dalam masa aksi tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, sekitar pukul 10.20 hanya ada sekitar puluhan orang yang berdemo di depan Kantor Kemnaker menggunakan 1 mobil komando.

1. Ada Ancaman

Lily mengaku belum ramainya aksi yang dilakukan ini juga disebabkan karena ada ancaman yang diberikan dari aplikator kepada mitra driver jika melakukan aksi ilegal. Ancaman sanksi yang diberikan yaitu berupa suspensi pada pemilik akun hingga pemutusan mitra.

"Terus terang untuk aksi kita ini belum maksimal, karena apa, ada ancaman-ancama  dari beberapa aplikator bahwa mereka ketika ikut demo, mereka akan diputus mitra," ujar Lily di Kantor Kemnaker, Senin (17/2/2025).

2. Pemberitahuan di Aplikasi

Lily menjelaskan, ancaman itu datang dari adanya notifikasi yang muncul di aplikasi. Berupa himbauan kepada mitra untuk tidak mengikuti demo yang dilakukan pada hari ini Senin 17 Januari 2025.

"Itu ada notifikasi di aplikasi, kalau berani melakukan demonstrasi ilegal, maka akan diberikan sanksi. Padahal, mana ada aksi demonstrasi yang ilegal di negara demokrasi," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/320/3170898/ojol-4YPQ_large.jpg
Temui Pimpinan DPR, Driver Ojol Tuntut Aturan Resmi soal Tarif Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170464/demo_ojol_hari_ini-lMHj_large.jpg
Demo Ojol 17 September Diharapkan Hasilkan Solusi Win-Win Bagi Semua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170456/aksi_demo_ojol-IW1T_large.jpg
Ojek Online Gelar Aksi Demo Hari Ini, Apa Tuntutannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170333/ojol-5yHV_large.jpg
Ada Aksi Demo 17 September, Mayoritas Driver Ojol Lebih Pilih Cari Order
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170069/menko_airlangga-CSMX_large.jpg
Prabowo Beri Diskon 50 Persen Iuran BPJS untuk Ojol, Supir hingga Kurir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/622/3167746/ojek_online-IAHa_large.jpg
Berapa Penghasilan Driver Ojol Setiap Bulan? Ini Rinciannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement