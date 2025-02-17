Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo yang ke Indonesia Besok, Ada Jadwal Makan Malam dengan Sri Mulyani

JAKARTA - Mega bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo mengunjungi Indonesia, Selasa 18 Februari 2025. Sejumlah kegiatan bakal dilakukan

Ronaldo di Jakarta, Kupang dan Bali.

Pemain sepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia akan tiba besok dan menginap di Shangri-La Hotel. Malam harinya, Ronaldo makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Selain di Jakarta, Ronaldo akan mengikuti sejumlah kegiatan di Kupang seperti meninjau proyek Rumah Sakit Kanker di Oematnunu.

Seperti diketahui, sampai di usia 40 tahun, Ronaldo masih menjadi pemain sepakbola. Dirinya kini bermain di Al Nassr, Arab Saudi.

Dilaporkan bahwa Ronaldo telah menandatangani kontrak senilai 500 juta Euro selama 2,5 tahun. Itu akan menjadi kontrak terbesar dalam sejarah olahraga dalam hal pendapatan per musim – yang mencapai USD210 juta.

Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bukan hanya pemain sepakbola profesional. Dirinya juga duta produk dan pengusaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar USD800 juta atau setara Rp12,9 trilun.

Dalam setahun, Ronaldo dengan mudah memperoleh USD100-150 juta dari gaji dan dukungan lainnya. Sebagai contoh, pada 2020 dirinya memperoleh USD120 juta yang terdiri dari USD70 juta gaji dan USD50 juta dari dukungan dengan perusahaan seperti Nike, Clear Shampoo, dan Herbalife.