Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo yang ke Indonesia Besok, Ada Jadwal Makan Malam dengan Sri Mulyani

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:25 WIB
Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo yang ke Indonesia Besok, Ada Jadwal Makan Malam dengan Sri Mulyani
Cristiano Ronaldo mengunjungi Indonesia, Selasa 18 Februari 2025. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Mega bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo mengunjungi Indonesia, Selasa 18 Februari 2025. Sejumlah kegiatan bakal dilakukan 
Ronaldo di Jakarta, Kupang dan Bali. 

Pemain sepakbola dengan bayaran tertinggi di dunia akan tiba besok dan menginap di Shangri-La Hotel. Malam harinya, Ronaldo makan malam bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Selain di Jakarta, Ronaldo akan mengikuti sejumlah kegiatan di Kupang seperti meninjau proyek Rumah Sakit Kanker di Oematnunu. 

Seperti diketahui, sampai di usia 40 tahun, Ronaldo masih menjadi pemain sepakbola. Dirinya kini bermain di Al Nassr, Arab Saudi. 
Dilaporkan bahwa Ronaldo telah menandatangani kontrak senilai 500 juta Euro selama 2,5 tahun. Itu akan menjadi kontrak terbesar dalam sejarah olahraga dalam hal pendapatan per musim – yang mencapai USD210 juta.

Harta Kekayaan Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo bukan hanya pemain sepakbola profesional. Dirinya juga duta produk dan pengusaha yang memiliki kekayaan bersih sebesar USD800 juta atau setara Rp12,9 trilun. 

Dalam setahun, Ronaldo dengan mudah memperoleh USD100-150 juta dari gaji dan dukungan lainnya. Sebagai contoh, pada 2020 dirinya memperoleh USD120 juta yang terdiri dari USD70 juta gaji dan USD50 juta dari dukungan dengan perusahaan seperti Nike, Clear Shampoo, dan Herbalife. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/40/3185359//raymond_indra_dan_nikolaus_joaquin-iY7t_large.jpg
Kalahkan Fajar/Fikri, Raymond/Nikolaus Selebrasi Siu ala Cristiano Ronaldo Usai Sabet Gelar Juara Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703//momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184528//cristiano_ronaldo_menemani_pangeran_arab_saudi_makan_malam_bareng_donald_trump_watcherguru-ieAc_large.jpg
Cristiano Ronaldo Temani Pangeran Arab Saudi Temui Donald Trump, demi Juara Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102//cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184057//cristiano_ronaldo_dan_lionel_messi_sama_sama_memecahkan_rekor_baru-jFEJ_large.jpg
Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Pecahkan Rekor: Tampil di 6 Edisi Piala Dunia Beruntun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183968//timnas_portugal-hLd8_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Portugal vs Armenia 9-1, Hungaria vs Republik Irlandia 2-3
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement