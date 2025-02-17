Cara Mengatasi Kesalahan Kode Verifikasi saat Cek NIK KTP Penerima Bansos PKH 2025

JAKARTA - Cara mengatasi kesalahan kode verifikasi saat cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025. Program Keluarga Harapan (PKH), salah satu program perlindungan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. Mengecek status NIK sebagai penerima PKH adalah langkah penting untuk memverifikasi apakah anda terdaftar sebagai penerima bantuan. Proses verifikasi ini sangat penting untuk menghindari kesalahan informasi atau data yang tidak akurat dalam sistem.

Sebelum memulai proses pengecekan, pastikan anda memiliki informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Hal yang perlu anda persiapkan adalah nomor identifikasi populasi (NIK) yang tercantum dalam KTP.

1. Cara cek NIK KTP penerima bansos PKH 2025

Penerima bansos pemerintah masuk dalam daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerisn Sosial. Data tersebut sesuai dengan KTP.

a. Cara cek NIK penerima bansos PKH 2025 via cekbansos.kemensos.go.id

- Akses situs https://cekbansos.kemensos.go.id

- Masukkan data wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa

- Setelah itu, masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP dan ketikkan 8 huruf kode captcha yang tersedia

- Pastikan data yang dimasukkan telah benar, lalu klik tombol “Cari Data”

- Sistem cek bansos Kemensos akan mencari nama penerima manfaat sesuai wilayah yang dimasukkan.

b. Cara cek NIK penerima bansos PKH 2025 via aplikasi Cek Bansos

- Download aplikasi Cek Bansos Kemensos

- Login menggunakan akun terdaftar atau buat akun baru dengan mengisi data yang diperlukan dan ikuti langkah yang ada

- Klik menu Cek Bansos untuk mencari daftar penerima bansos PKH 2025

- Masukkan data wilayah berupa provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan nama sesuai KTP

- Pastikan data yang diinputkan benar, klik tombol Cari Data

- Sistem akan menampilkan hasil pencarian penerima bansos Kemensos berdasarkan data yang diinputkan.

Apabila sistem meminta cek tambahan, beri nomor ponsel atau koneksi email aktif sebagai penghubung. Persiapan yang baik akan membantu menghindar dari kesalahan dan kegagalan teknis yang mungkin terjadi selama proses pengecekan.