HOME FINANCE HOT ISSUE

Ada Warga Terima Bansos Sampai 15 Tahun, Mensos: Buat Demotivasi Keluarga

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |18:07 WIB
Ada Warga Terima Bansos Sampai 15 Tahun, Mensos: Buat Demotivasi Keluarga
Ada Warga Terima Bansos Sampai 15 Tahun, Mensos: Buat Demotivasi Keluarga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut ada warga yang menerima bantuan sosial (bansos) hingga 15 tahun. Hal ini membuat Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan program untuk proses graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mereka bisa mandiri dan keluar dari data penerima bansos.

“Yang ada dalam data harus segera dikeluarkan, jangan membuat mereka nyaman dan demotivasi. Selama ini ada 15 tahun yang menerima Bansos, 10 tahun yang menerima Bansos. Itu namanya membuat orang nyaman, membuat keluarga itu demotivasi, maunya yang menerima Bansos,” kata Gus Ipul dalam apel pagi di halaman Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (17/2/2025).

1. Penerima Bansos

Sebagai bagian dari strategi nasional, Presiden Prabowo Subianto juga telah membentuk Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat untuk menyeimbangkan perlindungan sosial (social protection) dan pemberdayaan sosial (social empowering).

Gus Ipul menegaskan, semakin banyak keluarga penerima manfaat yang beralih ke program pemberdayaan, semakin sukses kinerja Kemensos dalam pemberantasan kemiskinan.

Bagi KPM yang belum siap langsung beralih dari perlindungan sosial ke pemberdayaan, akan dilakukan proses rehabilitasi sosial.

“Setelah rehabilitasi, mereka akan masuk tahap pemberdayaan, lalu graduasi tahap pertama, hingga akhirnya mencapai graduasi tahap kedua,” ujarnya.  

 

