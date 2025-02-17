Harta Kekayaan Respati Achmad Ardianto, Wali Kota Solo Pengganti Gibran

JAKARTA - Harta kekayaan Respati Achmad Ardianto, Wali Kota Surakarta yang baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sebagai pejabat negara, Respati Achmad Ardianto melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

1. Harta Kekayaan Respati Achmad Ardianto

Berdasarkan laman resmi e-lhkpn yang dilaporkan 30 Agustus 2024, harta kekayaan Respati Achmad Ardianto mencapai Rp2.020.199.000 atau sekitar 2 miliar. Berikut Harta Kekayaan Respati Achmad Ardianto yang telah dirangkum Okezone.

Harta berupa tanah dan bangunan terdiri dari Tanah dan Bangunan KAB/Kota Sukoharjo senilai Rp525.000.000, Tanah dan Bangunan KAB/Kota Sukoharjo senilai Rp150.000.000.

Harta berupa transportasi dan mesin terdiri dari Mobil Honda Jazz Tahun 2017 Rp197.000.000, Mobil Toyota Innova Tahun 2012 Rp145.000.000. Harta bergerak lainnya senilai Rp27.499.000, surat berharga senilai Rp150.000.000, kas setara kas Rp825.700.000.