Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Kekayaan Achmad Muchtasyar di LHKPN, Dirjen Migas yang Dicopot Bahlil

Fir Yal Huwaida Zahirah , Jurnalis-Senin, 17 Februari 2025 |16:09 WIB
Harta Kekayaan Achmad Muchtasyar di LHKPN, Dirjen Migas yang Dicopot Bahlil
Harta kekayaan Achmad Muchtasyar di LHKPN, Dirjen Migas yang dicopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Harta kekayaan Achmad Muchtasyar di LHKPN, Dirjen Migas yang dicopot Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menonaktifkan Direktur Jendral (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Achamd Muchtasyar setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah Gedung Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas).

1. Dicopot dari Jabatan

Jabatan Dirjen Migas berada di bawah Kementerian ESDM yang saat ini di pimpin Bahlil Lahadalia. Pencopotan jabatan Achmad Muchtasyar dikonfirmasi oleh Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, setelah rapat kerja dengan DPR di Jakarta pada Selasa, 11 Februari 2025. Yuliot yang merupakan wakil dari Bahlil Lahadalia menyebut bahwa Muchtasyar dicopot dari jabatannya pada Senin, 10 Februari 2025.

"Penonaktifannya kemarin sore," kata Yuliot saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Namun, Yuliot tidak memberikan rincian terkait alasan spesifik di balik penonaktifan Achmad Muchtasyar. Dia juga belum mengungkap siapa yang akan menggantikannya sebagai Dirjen Migas. 

"Untuk Dirjen Migas, ini kita lagi evaluasi internal. Ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya, bagaimana proses hukum yang berjalan. Jadi, untuk itu kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement