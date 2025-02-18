Wamenkeu Thomas Proyeksi PDB per Kapita Indonesia Tembus USD30.300 di 2045

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyatakan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di tahun 2045 bisa mencapai USD 30.300.

1. Proyeksi PDB per Kapita

Wamenkeu yang kerap disapa Tommy itu menjelaskan bahwa proyeksi PDB per kapita tersebut berdasarkan akselerasi pertumbuhan ekonomi 6-8 persen setiap tahunnya.

“Pada tahun 2045, PDB per kapita diproyeksikan mencapai USD30.300, sebuah lompatan signifikan dari USD4.870 di 2023,” kata Thomas dalam sambutannya di Indonesia Data and Economic Conference (IDE) 2025, Selasa (18/2/2025).

2. Proyeksi Tercapai dengan Ekspansi Ekonomi

Menurut Thomas, proyeksi tersebut dapat dicapai seiring dengan ekspansi ekonomi, dan pertumbuhan populasi dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 324 juta jiwa pada tahun 2045.

Wamenkeu juga menjelaskan kelas menengah diproyeksikan meningkat dari 17 persen pada tahun 2023 menjadi 70 persen di tahun 2045. Sementara itu tingkat kemiskinan diperkirakan turun tajam dari 9,0 persen menjadi 0,7 persen pada 2045.

Untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2025, Thomas optimistis pertumbuhan bisa meningkat 5,2 persen.

“Mencerminkan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global,” imbuhnya.