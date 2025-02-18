Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Target Swasembada Pangan, Asuransi Pertanian Bisa Selamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |12:14 WIB
Target Swasembada Pangan, Asuransi Pertanian Bisa Selamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen
Target Swasembada Pangan, Asuransi Pertanian Bisa Selamatkan Petani dari Risiko Gagal Panen (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tantangan perubahan iklim dan ketidakpastian hasil panen menjadi suatu kendala yang harus dihadapi, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) menjadi solusi utama bagi petani Indonesia. Apalagi kini ada target mempercepat swasembada pangan.

AUTP dikelola oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) ini telah berjalan sejak 2015 dan terus mengalami perkembangan demi meningkatkan kesejahteraan petani.

“AUTP dirancang untuk melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau penyakit tanaman. Dengan nilai pertanggungan sebesar Rp6 juta per hektare per musim tanam dan premi Rp180 ribu per hektare, program ini sangat terjangkau berkat subsidi pemerintah sebesar 80%. Petani hanya perlu membayar Rp36 ribu per hektare per musim tanam.” kata Direktur Utama Jasidno Andy Samuel di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

1. Tantangan AUTP

Hingga tahun 2024, AUTP telah menjangkau jutaan petani di seluruh Indonesia dan memberikan jaring pengaman finansial bagi mereka.

Meski telah memberikan manfaat besar, pelaksanaan AUTP masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk rendahnya partisipasi petani. Oleh karena itu, pemerintah berencana melakukan kajian untuk keberlanjutan program AUTP sebagai program wajib (mandatory) agar lebih banyak petani yang dapat mengaksesnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184921/menko_zulhas_raih_anugerah-DniW_large.jpg
Raih Anugerah Penggerak Sektor Pangan APN 2025, Zulhas: Penghargaan Ini untuk Seluruh Petani di Indonesia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173782/kepala_bapanas-amf7_large.jpg
Bapanas Ungkap Cara Tekan Angka Pangan Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/320/3167966/mentan_amran-rUwL_large.jpg
Mentan Klaim Harga Pangan Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167498/ketahanan_pangan_nasional-swqS_large.jpg
Komisi IV DPR Soroti Strategi Ketahanan Pangan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/320/3154540/program_bantuan_pangan-R4Mi_large.jpg
Bapanas Ajukan Tambahan Anggaran 2026 Rp16,02 Triliun untuk Program Bansos Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/320/3142283/prabowo_subianto-57ds_large.jpg
Dampingi Presiden Prabowo Hadiri KTT ASEAN ke-46 di Malaysia, Mentan Pamer Ketahanan Pangan Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement