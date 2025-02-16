Advertisement
FINANCE HOT ISSUE

Filipina Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |14:28 WIB
Filipina Darurat Pangan, Stok Beras Indonesia Aman? (Foto: Okezone)
JAKARTA –  Filipina mengumumkan keadaan darurat ketahanan pangan akibat lonjakan harga beras yang tak terkendali. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan ketahanan pangan nasional sangat terjaga.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras awal tahun 2025 diperkirakan meningkat signifikan. BPS mencatat potensi produksi beras Indonesia pada periode Januari–Maret 2025 mencapai 8,67 juta ton, mengalami lonjakan tajam sebesar 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2024 yang hanya tercatat 5,69 juta ton.

1. Produksi Beras

Potensi peningkatan produksi beras ini sejalan dengan meluasnya potensi luas panen padi yang diperkirakan mencapai 2,83 juta hektare. Angka ini menunjukkan kenaikan sekitar 970,33 ribu hektare atau 52,08% dibandingkan dengan luas panen pada Januari–Maret 2024 yang hanya sebesar 1,86 juta hektare. 
“Dengan peningkatan produksi ini, pasokan dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono, Minggu (16/2/2025). 

2. Data BPS

Arief menyebut peningkatan produksi beras juga tercermin dari harga yang tetap stabil. Berdasarkan data BPS, rata-rata harga beras di penggilingan pada Januari 2025 mencapai Rp12.796 per kg, turun 4,30% dibandingkan Januari 2024.
“Biasanya, harga beras di awal tahun cenderung tinggi, tetapi tahun ini relatif stabil berkat peningkatan produksi,” ujarnya.
Menurut Arief, produksi pangan Indonesia tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, berbanding terbalik dibanding kondisi banyak negara yang saat ini justru mengalami krisis pangan. 

 







