Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Bertemu dan Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo: Tidak Benar

Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Bertemu dan Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo: Tidak Benar (Foto: Okezone)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan bertemu dan makan malam bareng Cristiano Ronaldo pada Selasa (18/2) malam ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membantah bahwa ada agenda Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo itu, kabar tersebut dikonfirmasi tidak benar.

“Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Christiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

Terkait agenda lainnya, Deni menegaskan bahwa Kemenkeu tak ada afiliasi apapun terkait kunjungan Cristiano Ronaldo ke Indonesia.