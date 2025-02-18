Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Bertemu dan Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo: Tidak Benar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |13:18 WIB
Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Bertemu dan Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo: Tidak Benar
Kemenkeu Bantah Sri Mulyani Bertemu dan Makan Malam dengan Cristiano Ronaldo: Tidak Benar (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dikabarkan akan bertemu dan makan malam bareng Cristiano Ronaldo pada Selasa (18/2) malam ini.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro membantah bahwa ada agenda Sri Mulyani dengan Cristiano Ronaldo itu, kabar tersebut dikonfirmasi tidak benar. 

“Sehubungan dengan beredarnya kabar mengenai rencana pertemuan Menteri Keuangan dengan Christiano Ronaldo, dengan ini disampaikan bahwa kabar tersebut tidak benar,” ujar Deni dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025). 

Menkeu Sri Mulyani Duduk Bareng Banggar DPR Bahas Perkembangan Ekonomi Global

Terkait agenda lainnya, Deni menegaskan bahwa Kemenkeu tak ada afiliasi apapun terkait kunjungan Cristiano Ronaldo ke Indonesia. 

