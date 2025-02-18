Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skenario Mudik Lebaran, PNS dan Pegawai BUMN Bisa WFA Mulai 24 Maret 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 18 Februari 2025 |13:22 WIB
Skenario Mudik Lebaran, PNS dan Pegawai BUMN Bisa WFA Mulai 24 Maret 2025
PNS Kerja WFA (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan sejumlah usulan kebijakan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025, salah satunya adalah kebijakan Work from Anywhere (WFA) bagi pegawai, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas saat masa angkutan Lebaran tahun 2025, Kemenhub telah menyiapkan rencana operasi di semua matra perhubungan, baik darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Selain itu, kami juga mengusulkan sejumlah kebijakan strategis seperti WFA bagi pegawai, khususnya ASN dan BUMN, hingga pembatasan angkutan barang," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025). 

1. Kemenhub Rekomendasikan BUMN untuk WFA

Menhub Dudy menyampaikan bahwa Kemenhub merekomendasikan Kementerian/Lembaga dan BUMN agar menerapkan WFA mulai tanggal 24 Maret 2025. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan mengingat potensi pergerakan masyarakat saat masa angkutan Lebaran tahun 2025 diprediksi akan cukup tinggi.

"Lebaran tahun ini berdekatan dengan Hari Raya Nyepi yang jatuh beberapa hari sebelumnya. Alhasil, banyak masyarakat yang akan memanfaatkan momen ini tidak hanya untuk mudik, tapi juga untuk berlibur. Kami sangat berharap penerapan kebijakan WFA dapat menekan kepadatan lalu lintas sebelum Hari Raya Idul Fitri," terang Menhub Dudy.

2. Menhub Telah Lakukan Kordinasi

Menhub Dudy menjelaskan bahwa sejak bulan lalu, ia telah mendatangi sejumlah kementerian untuk berkoordinasi, dalam rangka mempersiapkan angkutan Lebaran tahun 2025.

 

Halaman:
1 2
