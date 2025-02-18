Perbedaan Paylater dan Pinjol, Jangan Sampai Keliru!

JAKARTA - Dalam era digital yang semakin berkembang, layanan keuangan berbasis daring seperti pinjol semakin populer di kalangan masyarakat, terutama sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Dua layanan yang sering dianggap serupa, namun memiliki perbedaan mendasar, adalah Paylater dan Pinjaman Online (Pinjol).

Meskipun kedua layanan tersebut menawarkan kemudahan dalam mengakses dana dengan cepat, terdapat perbedaan signifikan dalam mekanisme, tujuan penggunaan, serta risiko yang perlu dipahami oleh konsumen.

Berikut perbedaan Paylater dan Pinjol yang telah dirangkum oleh Okezone.

Perbedaan Paylater dan Pinjol

1. Tingkat Keamanan

- Paylater dibilang lebih aman karena Paylater terdapat di e-commerce besar.

- Pinjol lebih rawan terkena masalah karena banyaknya aplikasi pinjol ilegal yang tidak mematuhi aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Produk yang Diberikan

- Paylater memberikan kemudahan untuk membeli barang sekarang dengan bayar di hari-hari selanjutnya.

- Pinjol memberikan dana pinjaman berupa uang di aplikasi saat anda sudah mengajukan permintaan.