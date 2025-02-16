Daftar Aplikasi Pinjol Resmi OJK dengan Bunga Rendah

JAKARTA – Daftar aplikasi pinjol resmi OJK dengan bunga rendah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis daftar terbaru perusahaan fintech peer-to-peer lending atau pinjaman online (pinjol) yang telah terdaftar dan berizin legal per Februari 2025.

Melalui daftar ini, OJK mencatat setidaknya 97 pinjol yang sudah mengantongi izin dan sertifikasi resmi, sedangkan ratusan lainnya bersifat ilegal.

Adanya daftar pinjol legal ini ditujukan agar masyarakat lebih selektif dalam memilih layanan pinjol resmi OJK dan seringkali memeriksa status izin dari platform pinjol yang akan digunakan.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PASTI) OJK, Hudiyanto menyatakan sejak Oktober hingga Desember 2024, mereka telah melakukan pemblokiran kepada aplikasi pinjol ilegal sebanyak 543 yang aktif beroperasi dalam situs web maupun aplikasi.

1. Daftar Aplikasi Pinjol Resmi OJK

- PT Pasar Dana Pinjaman (Danamas) - https://p2p.danamas.co.id/

- PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) - https://amartha.com/

- PT Indo Fin Tek (Dompet Kilat) - https://dompetkilat.co.id/

- PT Creative Mobile Adventure (Boost) - https://www.myboost.co.id

- PT Toko Modal Mitra Usaha (Toko Modal) - https://www.tokomodal.co.id/

- PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) - https://modalku.co.id/

- PT Pendanaan Teknologi Nusa (KTA Kilat) - https://www.pendanaan.com/

- PT Kredit Pintar Indonesia (Kredit Pintar) - https://www.kreditpintar.com/

- PT Astra Welab Digital Arta (Maucash) - https://maucash.id/

- PT Oriente Mas Sejahtera (Finmas) - www.finmas.co.id

- PT Aman Cermat Cepat (KlikA2C) - https://klika2c.co.id

- PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) - https://www.akseleran.co.id/

- PT Ammana Fintek Syariah (Ammana) - https://ammana.id/

- PT Dana Pinjaman Inklusif (PinjamanGO) - https://pinjamango.co.id

- PT Lunaria Annua Teknologi (KoinP2P) - https://koinp2p.com/

- PT Pohon Dana Indonesia (Pohondana) - https://pohondana.id/

- PT Mekar Investama Teknologi (Mekar) - https://mekar.id

- PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) - https://www.adakami.id/

- PT Esta Kapital Fintek (Esta Kapital) - www.estakapital.co.id

- PT Tri Digi Fin (KreditPro) - www.kreditpro.id

- PT Fintegra Homido Indonesia (Fintag) - https://fintag.id

- PT Kredit Utama Fintech Indonesia (Rupiah Cepat) - https://www.rupiahcepat.co.id/

- PT Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo) - https://crowdo.co.id/

- PT Artha Dana Teknologi (Indodana) - https://www.indodana.id

- PT JULO Teknologi Finansial (Julo) - https://www.julo.co.id/

- PT Progo Puncak Group (Pinjamin) - https://pinjamwinwin.com/

- PT Layanan Keuangan Berbagi (DanaRupiah) - https://www.danarupiah.id/

- PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) - https://ovofinansial.com

- PT Finansial Integrasi Teknologi (Pinjam Modal) - https://pinjammodal.id/

- PT Alami Fintek Sharia (Alami) - https://alamisharia.co.id/

- PT Simplefi Teknologi Indonesia (AwanTunai) - https://awantunai.co.id/

- PT Dana Kini Indonesia (Danakini) - www.danakini.co.id

- PT Abadi Sejahtera Finansindo (Singa) - https://singa.id/

- PT Intekno Raya (Danamerdeka) - https://danamerdeka.co.id

- PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) - https://www.easycash.id/

- PT Kuaikuai Tech Indonesia (PinjamYuk) - https://www.pinjamyuk.co.id/

- PT Rezeki Bersama Teknologi (FinPlus) - https://finplus.co.id/

- PT Uangme Fintek Indonesia (Uangme) - https://www.uangme.id/

- PT Stanford Teknologi Indonesia (PinjamDuit) - https://pinjamduit.co.id/

- PT Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah) - http://danasyariah.id

- PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu) - www.batumbu.id

- PT Artha Permata Makmur (Cashcepat) - http://cashcepat.id

- PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat (KlikUMKM) - www.klikUMKM.co.id

- PT Kredit Plus Teknologi (Pinjam Gampang) - http://www.kreditplusteknologi.id

- PT Cicil Solusi Mitra Teknologi (Cicil) - https://www.cicil.co.id

- PT Lumbung Dana Indonesia (Lumbungdana) - http://lumbungdana.co.id

- PT Inovasi Terdepan Nusantara (260 Kredi) - www.360kredi.id

- PT Kreditku Teknologi Indonesia (Kredinesia) - www.kredinesia.id

- PT Pinduit Teknologi Indonesia (Pintek) - http://pintek.id

- PT Modal Rakyat Indonesia (ModalRakyat) - http://modalrakyat.id

- PT Anugerah Digital Indonesia (Solusiku) - www.solusi-ku.id

- PT Idana Solusi Sejahtera (Cairin) - www.cairin.id

- PT Trust Teknologi Finansial (TrustIQ) - http://trustiq.id

- PT Harapan Fintech Indonesia (Klik Kami) - www.klikkami.co.id

- PT Duha Madani Syariah (Duha Syariah) - www.duhasyariah.com

- PT Sol Mitra Fintec (Invoila) - http://invoila.co.id

- PT Satustop Finansial Solusi (Sanders One Stop Solution) http://sanders.co.id

- PT Dana Bagus Indonesia (DanaBagus) - www.danabagus.id

- PT Teknologi Merlin Sejahtera (UKU) - ukuindo.com

- PT Fintek Digital Indonesia (Kredito) - https://kredito.id

- PT Info Tekno Siaga (AdaPundi) - www.adapundi.com

- PT Lentera Dana Nusantara (Lentera Dana Nusantara) - www.lenteradana.co.id/lender/

- PT Solusi Teknologi Finansial (Modal Nasional) - www.modalnasional.co.id

- PT Komunal Finansial Indonesia (Komunal) - www.komunal.co.id

- PT Cerita Teknologi Indonesia (Resctock.ID) - www.restock.id

- PT Ringan Teknologi Indonesia (Ringan) - www.ringan.co.id

- PT Grha Dana Bersama (Avantee) - www.avantee.co.id

- PT Gradana Teknoruci Indonesia (Gradana) - gradana.co.id

- PT Inclusive Finance Group (Danacita) - www.danacita.co.id

- PT IKI Karunia Indonesia (IKI Modal) - www.ikimodal.com

- PT Finansia Aira Teknologi (Ivoji) - www.ivoji.id

- PT Bursa Akselerasi Indonesia (Indofund.id) - indofund.id

- PT LinkAja Modalin Nusantara (iGrow) - igrow.asia